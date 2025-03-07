全台每10人就有1人膽石症 快速減重或過度肥胖都是高風險

受影響西化影響，膽石症患者增加，成大醫院斗六分院表示，根據統計每10位成人約有1至2位患有膽石症，包括肥胖、中年婦女、快速減肥、飲食不規律都是高風險族群，若膽石阻塞膽囊管可能引發疼痛或併發膽囊炎，需開刀治療，呼籲民眾飲食均衡，避免過度肥胖或快速減肥。

45歲的許先生因工作長期飲食不規律，特別喜歡油炸、高膽固醇的食物，近幾個月來，他經常感到上腹部悶痛，就醫診斷為膽石性疼痛，醫師建議開刀治療，但他擔心影響工作，採取保守療法，多次急診就醫接受止痛針治療，某日晚餐後，突感劇烈上腹痛，疼痛甚至延伸至背部與右肩，並伴隨噁心與嘔吐，急診才發現罹患「急性膽囊炎」。

成大醫院斗六分院外科部主任周宗慶表示，患者膽囊內已有多顆結石，其中一顆阻塞膽囊管，導致膽汁無法順利排出，引發膽囊發炎，經接受腹腔鏡膽囊切除手術，已恢復出院。

周宗慶表示，膽石症是指膽囊或膽管內形成結石，主要與膽固醇代謝異常、飲食習慣、體重、家族病史等因素有關，根據統計，台灣成人約有10%可能患有膽石症，但多數人在初期無明顯症狀，直到結石引發併發症才察覺，甚至不少人將膽石性疼痛誤以為是胃痛。

周宗慶解釋，胃痛常見發生在飯前，膽石性疼痛則是右上腹或上腹悶痛不適，尤其在進食油膩食物後常發生，容易罹患膽石症的對象包括肥胖、三高患者（高血壓、高血糖、高血脂）、長期高油高糖飲食，及女性、多次妊娠、長期口服避孕藥者、40 歲以上中老年人，若缺乏運動、長期飲食不規律（如空腹時間太久）、快速減重，也都可能引起。

針對無症狀的膽石，他建議定期追蹤即可，但若出現反覆性腹痛或併發膽囊炎，則應考慮接受治療，以免引發急性膽囊炎、膽管阻塞，甚至更嚴重的膽囊穿孔或敗血症。