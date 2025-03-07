「薄胎」陶藝如蝴蝶翅膀輕薄 陶博館即起展出溫潤蝶衣

薄胎有如蝴蝶的翅膀輕薄美麗，釉面溫潤如玉，細膩彩繪青花、鬥彩等雅緻圖案，飾以鏤空、鑲金邊相當吸睛，60組件精緻頂級工藝匯聚「蝶衣 李存仁、汪弘玉陶藝聯展」，即日起至3月30日在陶博館B1陶藝長廊展出。

陶博館長張啟文表示，陶藝家李存仁、汪弘玉聯展，以傳統工藝為基礎，將陶瓷結合異類媒材，不斷突破與創新，承載千錘百鍊的工藝，兩人互助協力、精益求精，將結合陶瓷的溫潤、琉璃的剔透、漆藝的華麗、不鏽鋼的冷豔等工藝技術，開拓出陶藝創作新領域。

此次展出的薄胎系列，坯體經粗修、細修、精修，呈現薄如蛋殼，精雕鏤空的造形，再彩繪青花、鬥彩或鑲金的碗型薄胎系列 金彩、銀彩、青花鏤空唐草薄胎碗，或球體花好月圓等，在不同的光線強度照射下，交織瓷、光、影之美，透出晶瑩剔透的光澤，吸引觀眾定睛細看。李存仁與汪弘玉表示每件作品都是如履薄冰製作，持續挑戰自我獲得很大喜悅。