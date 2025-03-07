45歲女出冷汗、手抖 竟是腎臟出問題 「護腎8招」降風險

45歲髮型設計師黃小姐有糖尿病家族史，某天突然冒冷汗、手抖、暈眩，用血糖機一測，血糖值高達400mg/dL，就醫發現不只血糖出狀況，尿蛋白也高，出現「泡泡尿」。衛福部國健署指出，112年成人健檢統計，15%的受檢者有腎功能異常，其中有高血糖者，每10人就有3人腎功能異常。

慢性腎臟病早期無明顯的症狀，糖尿病、高血壓和肥胖是導致慢性腎臟病的主要原因。衛福部國健署長吳昭軍指出，近三年腎臟病健保費用每年高達600億元，但洗腎人口有下降趨勢，整體降幅1%至2%，但防治費用也從8億元增至26億元。

吳昭軍說，成人健檢今年擴大實施，提供30至39歲民眾每5年1次、40至64歲民眾每3年1次、65歲以上每年1次，服務內容新增「腎病識能衛教指導」，由醫師說明腎功能期別、尿蛋白狀況以及腎臟健康相關的危險因子，如三高、肥胖、吸菸、不當藥物使用等。

台灣腎臟醫學會主委賴台軒指出，每個腎臟由數百萬個微小單位組成，這些單位稱為腎元，當腎元持續受損時，在數月或數年間逐漸喪失腎功能，被稱為慢性腎臟病（CKD），這是一種無聲的疾病，患者在疾病晚期以前通常沒有明顯症狀或跡象，但心血管疾病導致的死亡風險因此增加，危險因子包括三高、肥胖、有症狀的高尿酸血症、心血管疾病、急性腎損傷、家族腎臟病史等。

賴台軒說，民眾可把握「腎臟保健黃金八法則」，包括均衡飲食、飲水充足，建議每天攝取水分約2公升、規律運動，建議每周至少150分鐘的中等費力身體活動、定期量血壓，健康成人血壓參考值應小於120/80mmHg，遵循「722原則」定期檢查血壓、控制體重、戒菸、謹慎用藥、控制三高等。

新的成人健檢新增「腎病識能衛教指導」，基層醫療院所扮演重要角色。台中瑞東診所院長杜柏村表示，國健署的成人預防保健880方案，年滿30歲健檢就免費、每案補助880元，B肝、C肝再加碼，也新增尿酸檢測，增加衛教內容，以及慢性病風險評估、腎病期別、風險、識能等，也有營養師協助飲食衛教等。

個案黃小姐分享，診所有很多衛教課，營養師也指導攝取優質蛋白質，減少澱粉和低升糖食物攝取、並以原型食物，現在會自己煮飯、帶便當，外時也會更精準選擇食物、運動。

●腎臟保健黃金八法則：

■均衡飲食：均衡攝取六大類原型食物，避免加工食品、甜點、油炸物等太油、太鹹、太甜的食物。

■飲水充足：一般健康成人建議每日攝取約2,000 c.c.的水，維持腎功能健康。

■規律運動：培養定期運動習慣，建議每週至少150分鐘的中等費力身體活動，有助於保持健康與控制體重。

■定期量血壓722：健康成人血壓參考值應小於120/80 mmHg，遵循722原則定期檢查血壓，「7」連續七天量測、「2」早上起床後、晚上睡覺前各量一次、「2」每次量兩遍，取其平均值。若發現血壓異常，應尋求專業醫師諮詢。

■控制體重：維持理想體重，保持BMI在18.5 kg/m2至24 kg/m2之間有助於控制三高，降低慢性腎臟病發生風險。

■戒菸保健康：吸菸會使流向腎臟的血液減少，降低腎臟正常運作能力，可透過國民健康署免付費戒菸專線（0800-636363）尋求專業協助。

■謹慎用藥：避免長期服用非類固醇消炎藥、止痛藥及來路不明之中藥等。若服用藥物有問題，應尋求專業醫生或藥師諮詢。

■控制三高：控制高血糖、高血壓、高血脂危險因子，培養健康生活習慣，並配合醫師服用藥物與治療，延緩慢性腎臟病發生。