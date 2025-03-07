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2025台灣國際蘭展開幕 賴清德南下主持

攝影中心／ 記者劉學聖／即時報導
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展今天在台南後壁舉辦盛大開幕活動，賴清德總統專程南下出席。記者劉學聖／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展今天在台南後壁舉辦盛大開幕活動，賴清德總統專程南下出席。記者劉學聖／攝影

2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展今天在台南後壁舉辦盛大開幕活動，將展出至3月23日，為期16天，賴清德總統特地南下參與盛會，賴清德表示，蘭花是台灣農產品外銷的旗艦產業，市場遍布美日加澳等世界60多國，台南蘭花生物園區是全球知名，在育種、供貨、生技、研發都領先世界。他說，從擔任台南市長就一直希望台灣蘭花就像荷蘭的鬱金香，可以養活更多台灣農民，能夠行銷全世界、帶來龐大的經濟價值，讓世界感受到台灣的文化軟實力。

今年蘭展以「NEXT 20」為策展主題，規畫4大場域、5大展館，邀請世界各國參展，希望帶領與會者深度探索蘭花多元魅力。明天蘭展開幕當日適逢3月8日國際婦女節，所有女性朋友均可免費入園參觀。此外，展區將蘭花結合時尚、光影科技與沉浸式體驗，增添前衛感與文化層次。每個主題皆是一場探索之旅，從迷霧、棲地、時尚花藝到自然共鳴，讓訪客沉浸於都市叢林的藝術魅力，體驗生態與藝術的深度交融。

主辦單位表示，台灣國際蘭展是世界級的蘭花界盛會，也是世界三大蘭展之一，今年已經邁入第21年，這次更結合了睽違多年再度拿到主辦權的亞太蘭花會議，期盼更多人一起來共襄盛舉，也期許蘭花產業持續在台南茁壯，邁向下一個20年。

台灣國際蘭展今天在台南後壁舉辦盛大開幕活動，現場布置超過20萬株蘭花美不勝收。記者劉學聖／攝影
台灣國際蘭展今天在台南後壁舉辦盛大開幕活動，現場布置超過20萬株蘭花美不勝收。記者劉學聖／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展今天在台南後壁舉辦盛大開幕活動，賴清德總統（右二）見證台灣蘭花軟實力。記者劉學聖／攝影
2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展今天在台南後壁舉辦盛大開幕活動，賴清德總統（右二）見證台灣蘭花軟實力。記者劉學聖／攝影

蘭展

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