42歲產婦生子返家後猝死 醫提醒注意產後心血管警報

明天是三八婦女節，台灣女人連線連續第十年舉辦「為女著紅」記者會，呼籲外界重視女性心血管健康。女人連線常務理事黃淑英指出，過去10年來，女性心血管疾病死亡率增加18%，但大家卻有心血管好發男性的刻版印象，忽略女性受到的健康威脅。

黃淑英指出，許多研究證實，女性荷爾蒙與心血管健康息息相關，避孕、懷孕、更年期都可能對心血管健康造成影響；若忽略男女在心血管疾病的臨床表現差異，恐怕會造成誤診、預防失準、延後治療等，危害女性健康。

42歲媽媽生了第二胎，血壓偏高，舒張壓高達150、160mmHg，返家兩天後因心肌病變，家中猝死；38歲孕婦生完第三胎後，同樣血壓高，雖然有帶了血壓控制藥物返家，卻因忙碌忘記吃藥，返家四天後，主動脈剝離送急診仍不治。

好不容易產下寶寶，產婦別輕忽心血管疾病帶來的威脅，「生產完的當下並不是最危險的時候。」婦產科學會秘書長黃建霈表示，心血管疾病是孕產婦主要死因之一，相關死亡有七成在產後10天內發生，提醒產前注意體重控制，產後注意高危險產婦照顧。

黃建霈表示，過去平均每一百次生產就有一次死亡，隨著醫學進步，孕產婦死亡率下修到萬分之一，但心血管疾病是孕產婦主要死因之一，產前、產後體重控制、高危險產婦照顧相當重要。懷孕前3個月是胚胎發育最重要的階段，台大醫院內科部心臟血管科醫師張博淵提醒，孕婦若使用高血壓、心臟血管藥物等，應與醫師討論。

除了孕產期，婦女若用避孕藥，黃建霈指出，服用避孕藥發生靜脈血栓機率，是未服用避孕藥者2至3倍，懷孕時發生靜脈血栓機率的機率也是一般人6倍。

此外，更年期後，女性荷爾蒙快速減少，導致心血管疾病發生率急速增加，同時三高也會伴隨而來。國健署副署長魏璽倫表示，目前政府推出「三高防治888計畫」，擬將80%三高病友加入照護網、照護網內8成三高患者接受生活習慣諮詢，讓三高控制率達80%。