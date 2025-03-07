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增加方便性 交通部修法增補助 要求建通用計程車預約系統

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
目前全台通用計程車有1333輛，為讓民眾預約更加方便、提升業者購車意願，交通部修正「交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點」提高補助。本報資料照片
目前全台通用計程車有1333輛，為讓民眾預約更加方便、提升業者購車意願，交通部修正「交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點」提高補助。本報資料照片

隨著高齡需求增加，加上為照顧身心障礙者權益，交通部針對設有輪椅區的通用計程車，提供購車補助及營運獎勵金。為使消費者預約更加方便，交通部修正「交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點」，要求地方政府建立預約整合系統，將受補助的車輛放至系統內，除提供建置補助，完成建置後也將提高維運補助，4月1日起上路。

高齡化社會來臨，且為照顧身心障礙者行的權益，根據交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點，交通部現提供購置通用計程車（含輪椅升降台或活動式坡道之輔助上下車裝置）的車輛所有人最高40萬元補助，所購買的通用計程車須為未曾登檢領照的全新車輛，透過地方政府檢附營運計畫書向公路局申請。

目前全台計程車共有9萬3139輛，其中通用計程車有1333輛。過去通用計程車未設有整合系統提供民眾預約，有些仍是採用電話預約方式，交通部近日預告修正「交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點」，要求各地方政府建立預約整合系統，將縣市受補助車輛讓至系統內，提供民眾預約，同時達到通用計程車營運管理。

交通部說，建置系統主要是為落實地方管理及民眾預約的方便性，若民眾不太會使用電腦系統，也可以採電話預約，由地方政府維運人員幫忙在系統上登錄，而系統本身也有稽核、後續核算補貼的機制。對民眾來說也比較方便，只要透過手機、電腦就可以登錄預約，這是參考過去運研所「愛接送系統」的模式。

交通部表示，未來要申請補助的車輛就一定登錄系統，其中包括購車補助、預約整合系統建置補助、維運補助、教育訓練補助、宣導及刷卡機等，此次修正後，系統維運補助也從每年30萬元，提高到50萬元，建置補助則是100萬元。

此外，過去通過計程車達基本趟次後，每趟次補助50元，交通部表示，為提升駕駛載運輪椅乘客意願，未來每月載運輪椅乘客達到65趟次，獎勵金即可選擇採停留時間及空駛里程來補助，其中，停留時間即照地方公告的計程車費率換算15分鐘金額，以台北市計程車費率來算，停留時間每分鐘5元，停留服務時間15分鐘即有75元補助；另外出發載客會有一段空駛里程，也是照計程車費率里程計算，像台北市續程費率每200公尺5元，每空駛1公里就補助25元，而直轄市、基隆市、金門縣、連江縣空駛里程上限為10公里，其他縣市則為20公里。

此外，交通部此次修正也將「交通部公路公共運輸多元推升計畫補助通用計程車作業要點」名稱修正為「交通部公路公共運輸計畫補助通用計程車作業要點」。

交通部 公共運輸 計程車

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