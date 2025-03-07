金門縣府清明包船啟動單程僅要500元 3月10日開放訂位

為減輕旅台鄉親清明返鄉經濟負擔，並紓解台金航線空運壓力，金門縣政府今年度租賃客船，提供「台中—金門」往返專船服務，共有1航次，可載運300人次，單程僅要500元，專船將於4月2日晚間自台中港出發，並於3月10日開放訂位，請有需求的民眾向北、中、南、花東、宜蘭各同鄉會聯繫窗口洽詢。

金門縣觀光處表示，金門縣政府觀光處表示，縣長陳福海特別關心旅台鄉親返鄉掃墓需求，因此安排專船，並提供優惠票價。一般乘客單程票價500元，而敬老、兒童、學生及身心障礙者則享有300元優惠，低收入戶則可免費搭乘。將於4月2日晚間11時由台中港啟航，預計隔日上午8時抵達金門料羅港。4月6日上午11時由金門料羅港返航，預計當日晚間8時抵達台中港。

縣府觀光處說，有需求的民眾可於3月10日起至3月25日前每日上午9點至下午5點向各「登記窗口」辦理登記繳費及領取乘船票證，另回程(金門-台中)開放登記繳費領取乘船票證至4月5日中午12時。

縣府表示，「包船」每趟次航程約8至9小時，清明包船以金門旅台鄉親優先，並視情開放其他民眾搭乘專船來金旅遊；若航行前3日遇天候不佳，或搭乘人數未達乘客運能55%，將取消航次，並辦理退票。

各地登記窗口資訊如下：

1. 北部地區（台北市、新北市、基隆市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣）

• 台北市：聯絡人張鴻飛，電話0928-637-500 / 02-2545-2838#200。

• 新北市：聯絡人吳麗雪、張峯國，電話02-2202-5701 / 0937-030-377。

• 花蓮市：聯絡人許乃潭，電話0939-586-821。

2. 桃竹苗地區（桃園市、新竹縣市、苗栗縣）

• 桃園市：聯絡人孫允理、陳志輝，電話0922-491-008 / 0921-643-639 / 03-466-0823。

3. 中部地區（台中市、彰化縣、南投縣）

• 台中市（北屯區）：聯絡人黃詩情，電話0988-812-343。

• 台中市（南屯區）：聯絡人林秋黎，電話0937-431-166。

4. 雲嘉南地區（雲林縣、嘉義縣市、台南市）

• 台南市：聯絡人蔡忠盼，電話06-233-5609 / 0919-113-366。

5. 高屏澎地區（高雄市、屏東縣、澎湖縣）

• 高雄市：聯絡人楊維居，電話07-215-5128。

6. 金門地區（回程專用）

• 金門縣：聯絡人王賢姿，電話082-353-432 / 0933-699-287。