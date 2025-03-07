影／台灣國際蘭展明開幕 賴總統率先參觀期待產業願景

台灣國際蘭展明天在台南後壁舉登場，總統賴清德今天與國策顧問「志明」康銀壽率各級民代、外國買家提早參觀得獎蘭花。賴總統全程專心聽取專家解說，表情大多嚴肅並不時詢問蘭花相關問題，一度讓解說的專家語塞、讓人感覺有點招架不住。

賴清德表示，蘭花是台灣農產品外銷的旗艦產業，市場遍布美日加澳等世界60多，台南蘭花生物園區是全球知名，在育種、供貨、生技、研發都領先世界。

他說，從擔任台南市長就一直希望台灣蘭花就像荷蘭的鬱金香，可以養活更多台灣農民，能夠行銷全世界、帶來龐大的經濟價值，讓世界感受到台灣的文化軟實力。

今年蘭展以「NEXT 20」為策展主題，規畫4大場域、5大展館，邀請世界各國參展，希望帶領與會者深度探索蘭花多元魅力。將展出16天到3月23日。

蘭展今年已辦21年，與亞太蘭花會議一同舉辦。展區布置超過15萬株蘭花，打造「兼具藝術感與生態性的空間」。

市長黃偉哲說，這次時隔20年舉辦亞太蘭花會議，期待下一個蓬勃發展的20年。去年「國際蘭展暨世界蘭展」創下30萬人次參觀，期待今年突破35萬人次。

會議論壇交流要打造「智慧、永續、創新、傳承」的蘭展新境界，向全球美麗綻放。市政府表示，明天開幕恰逢3月8日婦女節，為慶祝女性在各個領域的貢獻和成就，女性朋友婦女節都可免費入場，歡迎大家一起參與這場美麗的蘭花饗宴。

台灣花卉去年出口總額達2億美元，蝴蝶蘭占1.5億美元。農業部表示，20年來台灣蘭花產業已發展出完整價值鏈體系，除優異育種能力，還有良好生產模式與專業化分工，去年產值達64億元，外銷值即占61億元，外銷市場遍及世界60餘國，成為我國主要外銷旗艦農產品。