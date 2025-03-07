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花蓮清明節返鄉專車來了 12日中午12時開放網路訂票

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府推出清明節返鄉專車，返鄉列車時間是4月2日晚上7時32分，返工時間是4月6日下午2時20分，3月12日中午開放網路訂票。圖／花蓮縣政府提供
花蓮縣政府推出清明節返鄉專車，返鄉列車時間是4月2日晚上7時32分，返工時間是4月6日下午2時20分，3月12日中午開放網路訂票。圖／花蓮縣政府提供

今年清明連假為4月3日至6日共4天，花蓮縣政府推出清明節返鄉專車共2列次，返鄉列車時間是4月2日晚上7時32分，台北站發車直達花蓮；返工時間是4月6日下午2時20分，花蓮站發車直達台北站，3月12日中午開放網路訂票，讓鄉親順利返鄉祭祖掃墓。

縣府指出，為舒緩蘇花公路擁塞及北迴鐵路一票難求情形，提供專車購票搭乘，適用資格包括，花蓮縣縣民（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶等。

專車為實名制，僅限本人搭乘，在乘車證上，登載乘車人姓名及身分證字號，取票及乘車時，皆須出示所有乘車人身份證明文件核驗，若為親屬關係需有完整戶口名簿，依工作地者檢附工作證明文件。每張乘車證收費200元，用作行政作業費，經購票後不退費。

縣府表示，專車車票於3月12日中午12時至下午4時開放訂購，民眾上花蓮縣政府全球資訊網後，點選熱門連結，進入「114年清明節返鄉專車訂票」登載資料訂票，相關專車資訊公告於縣府官網。

縣府民政處長明良臻提醒，目前為流感期間，列車屬公眾使用且為密閉空間，為減低自己與他人感染的機會，請鄉親乘車或候車時注意防範，另本專車不適用台鐵乘車規定，民眾如未能及時搭上專車，需重新購票搭乘台鐵其他班次列車。

台鐵 清明節 花蓮縣政府 配偶

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