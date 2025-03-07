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輪椅族當心泌尿道感染 部桃團隊提供預防建議

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
部桃提醒輪椅族，注意久坐及衛生習慣，以免感染尿道炎。圖／衛福部桃園醫院提供
部桃提醒輪椅族，注意久坐及衛生習慣，以免感染尿道炎。圖／衛福部桃園醫院提供

衛福部桃園醫院指出，長期使用輪椅的民眾因活動受限，容易出現排尿困難，進而增加泌尿道感染的風險。復健病房護理師劉宜瑾提醒，若出現頻尿、解尿疼痛、尿液混濁或發燒等症狀，應盡早就醫，以免導致腎臟功能受損或引發其他健康問題。

劉宜瑾說，良好的個人衛生習慣是預防泌尿道感染的關鍵，建議輪椅族應選擇淋浴代替盆浴，以降低細菌感染的風險。此外，應保持私密部位清潔，勤換衣物，並避免憋尿，以減少細菌滋生的機會。

營養師鄭又寧表示，充足的水分攝取有助於促進尿液排出，降低細菌在泌尿道內滋生的可能性。建議每日飲用每公斤體重約30至35毫升的白開水，同時可多攝取富含維生素C與多酚類的蔬果，如奇異果、蔓越莓及柑橘類水果，以提升泌尿道健康，適量補充益生菌，也能幫助維持良好的腸道菌叢，間接降低感染風險。

師劉宜瑾強調，輪椅族可透過日常生活中的細節降低泌尿道感染風險，包括良好的衛生習慣、充足的水分攝取到均衡飲食，積極守護自身健康，遠離感染威脅。

腎臟 輪椅 風險

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