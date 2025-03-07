高雄港10航次國際郵輪接力啟航 旅運中心這4天全面交管

高雄港旅運中心今年3月至4月將迎接10航次國際郵輪，由歌詩達郵輪莎倫娜號率先啟航，接續為璽寶郵輪探險號、挪威郵輪天空號、大洋郵輪里維拉號、精鑽郵輪前進號、大洋郵輪英希格號及公主郵輪鑽石公主號，預計帶來上萬名郵輪旅客。台灣港務公司提醒，3月13日、17日、21日及25日歌詩達莎倫娜號母港作業期間，旅運中心1樓戶外空間將全面進行交通管制。

港務公司說，歌詩達郵輪莎倫娜號（Costa Serena）總噸數約11.4萬噸，可搭載3,780名旅客，自3月13日起展開4趟母港航程，接續於3月17日、21日及25日陸續啟航。高雄港出發航程將前往日本那霸、宮古島及石垣島等地，展開為期5日的海上義式風情之旅。

掛靠港部分，港務公司表示，璽寶郵輪探險號（Seabourn Quest）總噸數約3.2萬噸，可搭載450名旅客，將於3月14日首航高雄港，與高雄港共度白色情人節；精鑽郵輪前進號（Azamara Onward）總噸數約3萬噸，可搭載804名旅客，將於3月22日首度靠泊高雄港。

另外，挪威郵輪天空號（Norwegian Sky）於今年1月21日首航高雄港，隨後將於3月18日第4次靠泊高雄港，並預計於5月18日迎來今年第5次造訪；而大洋郵輪里維拉號（Riviera）於去年首航高雄港，今年春節期間來訪後，3月19日再次靠泊，預計於10月20日迎來今年第3次造訪。

而大洋郵輪英希格號（Insignia）總噸數約3萬噸，可搭載684名旅客，時隔2年，再度靠泊高雄港；公主郵輪鑽石公主號（Diamond Princess）總噸數約11.6萬噸，可搭載2670名旅客，為今年高雄港國際郵輪預報中噸位最大的郵輪。鑽石公主號曾於2014年首航高雄港，連續4年造訪，受疫情影響，睽違8年再度重返高雄港。

港務公司提醒，為提升郵輪作業效率，欲搭乘3月13日、3月17日、3月21日及3月25日自高雄港出發的歌詩達莎倫娜號旅客，以自駕、大眾運輸或多元計程車等交通方式前往高雄港旅運中心，務必依照旅行社所安排的分批報到時間，先至「18號碼頭（永平路與海邊路口）」托運行李，再往旅運中心1樓入場報到。

至於自行開車前往旅客，完成行李托運後，可至旅運中心地下（室內）收費停車場停車，再至旅運中心1樓入場報到；而下船自行搭車回程旅客（含親友接送、多元計程車、遊覽車等），可至「18號碼頭（永平路與海邊路口）」上客。