持續溼冷周日回暖逐日上看30度高溫 下周四鋒面逼近再變天

今天受到大陸冷氣團以及華南雲雨區影響，天氣感受上比較溼冷，中央氣象署資深預報員謝佩芸表示，明天清晨還是偏冷，這波冷氣團預計周日減弱，因此周日開始到下周氣溫逐漸回升。氣溫變化相當大，要特別注意。

今天天氣現況，謝佩芸表示，台灣北方海面一條條雲系屬於冷平流雲系，代表冷空氣持續往台灣方向輸送，因此台灣今天在冷空氣影響下，各地氣溫偏低。

謝佩芸表示，華南有雲系逐漸通過台灣上空，影響範圍比較以中部以北地區為主，底層東北風的迎風面東半部地區，和華南雲雨區影響的中部以北地區，雲量都是比較明顯偏多的。南部地區和部分高山沒有受到影響，多雲到晴天氣為主，可見陽光。

今天清晨低溫分布，謝佩芸表示，在冷空氣影響之下，是這波冷氣團氣溫最低的時候，台灣最低溫出現在馬祖8.1度，金門也只有9.1度，本島的苗栗以北地區到宜蘭都有出現10度至12度低溫。此外，台南以北和宜花低溫只有13度左右，各地今天清晨都是非常冷的狀態。

謝佩芸表示，目前高壓的中心還在台灣北方，逐漸出海，所以今天台灣附近仍受到冷空氣影響。明天高壓逐漸往東移動，周日整個高壓系統出海之後，台灣地區氣溫才會逐漸回升。下周一台灣附近轉為偏東南風環境，開始回暖，天氣上轉為容易起霧的型態。

她說，下周二、下周三台灣北方的華南地區又有新的鋒面系統建立，北部雲量地區將增多；下周四整個鋒面系統更接近台灣，預期下周四、下周五天氣漸漸轉為不穩定。

氣溫趨勢，謝佩芸表示，今天算是這波冷空氣影響最明顯的一天，清晨最冷。明天還在冷氣團影響之下，氣溫會比今天略略回升一點點，但是感受上還是非常涼冷，預計中部以北、宜蘭清晨低溫仍然只有13至14度，南部地區和花蓮低溫15至16度左右。

謝佩芸表示，周日冷氣團減弱，氣溫會逐日回升，尤其下周一之後，下周一至下周三這段期間，白天高溫回升相當明顯，中南部高溫有機會回到30度左右，氣溫變化非常顯著，南北溫差很大。

降雨趨勢，謝佩芸表示，今天華南雲雨區影響下，比較容易下雨的地方在北部地區和宜花地區，山區也有零星降雨。明天華南雲雨區逐漸離開，水氣和今天相比減少，不過，迎風面桃園以北和東半部地區還是有些下雨情形。周日、下周一水氣更為減少，降雨的區域逐日縮減，周日只剩下北海岸和東半部有些降雨，下周一降雨區域更少。