「紅面棋王」周俊勳現身對弈 九華山地藏王盃全國圍棋賽周日登場

第10屆嘉義市「九華山地藏王盃」全國圍棋公開賽，後天周日在九華山地藏王廟地藏庵菩提樓及2館盛大登場，參賽選手939人來自全台各地及澎湖。其中六段組參賽9人，冠軍除獲3萬元獎金，還可報升業餘最高七段證書，盛況為近年中南部圍棋賽事少見。

嘉義市圍棋協會說，公開賽邀請市長黃敏惠、九華山地藏庵董事長黃俊森、中華棋協理事長蘇治灝、紅面棋王周俊勳等來賓揭幕。紅面棋王周俊勳將與現場棋手對弈，下起1對10指導棋，賽事透過YOUTUBE現場實況直播。

45歲棋王周俊勳出身嘉義，父母親嘉義人，前副總統蕭萬長是他的遠房親戚，周俊勳7歲學棋，9歲升上初段，15歲拿到首座職業冠軍，18歲成為台灣棋院職業圍棋首位職業九段，2007年榮登LG世界棋王賽冠軍，為台灣拿下首座世界職業圍棋冠軍。

棋王周俊勳職業生涯累積2座國際賽冠軍、48座國內冠軍。目前為中華民國圍棋協會祕書長、中華職業圍棋協會道場及精銳國家隊總教練，負責培訓台灣職業圍棋的種子棋士，以推廣圍棋作為終身的志業。

九華山地藏王盃全國圍棋公開賽比賽組別，依段位分為: 六段、五段、四段、三段、二段與初段組。另有甲組 (1至3級)、乙 (4至6級)、丙組 (7至9級)、丁組 (10至12級)、戊組 (13至15級)、己組 (16至18 級)、庚組 (19至20級)，以及晉級組、初學組 (13路棋盤)和幼兒組(9路棋盤)。各組均採瑞士制，各組前4名將頒發獎金、獎盃與獎狀。本屆各組全勝或4勝 (僅輸1盤)者頒發「市長獎狀」。