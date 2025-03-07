清明連假離島航線第2波加班機 3月10日上午9時開賣

為應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，民航局今宣布，目前需求較高的澎湖及金門航線已規畫第2波加班機，將於3月10日下周一上午9時統一開放訂位。民航局也提醒，清明節正處霧季，時有航班因天候不佳無法飛航情形，建議民眾可提前返鄉掃墓，避免影響規畫行程。

民航局說，今年清明節離島管制澎湖、金門、馬祖航線已於2月10日開放正班機及第1波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規畫第2波加班機，其中澎湖航線提供2378個座位數，金門航線提供1156個座位數，總計提供3534個座位數。

民航局表示，為盡早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規畫後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如3月10日訂票者，應於3月12日前完成開票），如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票。

此外，民航局也說，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規畫，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補。