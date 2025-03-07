第二波清明節離島航線加開班機 3月10日上午9時開賣

因應民眾清明節返鄉祭祖及旅遊需求，民航局7日宣布，目前需求較高之澎湖及金門航線已規劃第二波加班機，並將於3月10日（周一）上午9時統一開放訂位。民航局同時指出，清明節正處霧季，時有航班因天候不佳無法飛航情形，建議民眾可提前返鄉掃墓，以避免影響規劃行程。

民航局表示，今年清明節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)已於2月10日開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司已依據旅客訂位及需求情況規劃第二波加班機，其中澎湖航線提供2,378個座位數，金門航線提供1,156個座位數，總計提供3,534個座位數。

此外，民航局提醒，為儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，旅客應於訂票後3日內完成開票（例如3月10日訂票者，應於3月12日前完成開票），提醒旅客應注意開票期限，以確保自身權益。如因故無法搭乘原訂航班時，務必於航班起飛前通知航空公司取消訂位，並至原開票處依原機票規定辦理退票，以維護自身之權益。

民航局表示，離島航班較容易受到天候影響而有異動，提醒民眾隨時留意最新氣象資訊，做好行程規劃，並務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日亦請提早出門至機場報到，並備齊身分證件，以順利搭機。