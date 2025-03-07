高雄輕軌半路停駛9分鐘「駕駛睡著了」 捷運公司道歉了

高雄輕軌一輛列車本周二4日上午9時許，停靠C13駁二蓬萊站後，乘客陸續上車後，列車卻長達近9分鐘未發動，乘客後來驚覺竟是駕駛員睡著了；駕駛員事後坦承因身體不適，服用藥物後精神不濟，高捷公司行控中心緊急指派其他人接手更替，並強調針對此部分會有相對應的考核懲處。

該輛輕軌列車4日上午9時50分許停靠C13駁二蓬萊站，因長達9分鐘未發車，乘客一頭霧水之下發現駕駛員睡著；高捷公司表示，司機員因為身體不適，有服用醫生指定藥物，精神不濟，後來經過行控中心提醒，確認狀況後恢復駕駛任務，後續行控中心指派其他司機員接手更替。

高捷公司強調，精神狀況不好時，司機員應該要主動回報，由管理人員判斷是否適合上車，針對此部分會有相對應的考核懲處。