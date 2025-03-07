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高雄車站商業大樓暨車站周邊商業空間 台鐵即起公告招商

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
配合高雄鐵路地下化工程，交通部鐵道局於高雄車站興建商業大樓、車站周邊商業空間及旅館大樓。本報資料照片
配合高雄鐵路地下化工程，交通部鐵道局於高雄車站興建商業大樓、車站周邊商業空間及旅館大樓。本報資料照片

配合高雄鐵路地下化工程，交通部鐵道局於高雄車站興建商業大樓、車站周邊商業空間及旅館大樓，其中商業大樓及車站周邊商業空間預計今年下半年點交台鐵公司。台鐵公司辦理「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」即日起公告招商，預計3月17日舉辦招商說明會，並於6月4日下午5時截止收件。

台鐵公司說，「高雄車站商業大樓暨車站週邊商業空間遴選出租案」租賃標的物為高雄車站商業大樓暨周邊商業空間，商業大樓建築體為地上10層，車站商業空間分布於車站地上1層至地下3層，租賃範圍總樓地板面積合計53,777.41平方公尺。

台鐵公司表示，此案具雙鐵共構優勢，每天約5萬人旅次，此外，台鐵公司也將車專四、車專五委由高雄市政府後續辦理公辦都更，希透過招商開發有效串聯高雄車站周邊商圈，打造高雄車站城市門戶意象。因此此案所處地段極具交通便利性、商業機能活絡度及休閒娛樂功能性，透過結合交通運輸、休閒遊憩、娛樂交流等服務，完善地方機能。

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