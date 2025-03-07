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溼冷到周日 賈新興：下周四再有鋒面影響 這時迎冷氣團

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至周日，持續受偏強東北季風影響，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨。本報資料照片
明天至周日，持續受偏強東北季風影響，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨。本報資料照片

近期天氣趨勢，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，明天至周日，持續受偏強東北季風影響，北海岸、基隆、東北角及宜花東有零星短暫雨。下周一至下周三，午後竹苗中山區及宜花山區有零星短暫雨。

賈新興表示，下周四受鋒面影響，台中以北及宜花東轉有局部短暫雨，台中以南亦有零星短暫雨。下周五，嘉義以北及北海岸、基隆、東北角及花東有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有局部短暫雨。下周六，彰化以北及花東有局部短暫雨，傍晚前後至16日受鋒面及大陸冷氣團影響，各地有局部短暫陣雨。17日，各地山區及高屏有零星短暫雨。

短期氣候趨勢預測，賈新興表示，3月下旬暫轉乾，3月下旬末至4月中旬，桃園以北及宜蘭雨紛紛。氣溫方面，3月下旬末漸轉偏暖至4月中旬。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

基隆 賈新興

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