溼冷到明天 周日回暖「熱起來」近期再2波鋒面+冷空氣

大陸冷氣團昨天逐漸南下，天氣風險公司資深顧問吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，今天清晨台灣本島的最低溫為新北石碇10.3度，中北部到宜蘭空曠地區低溫普遍11至13度。台北站最低溫12.9度，達到大陸冷氣團標準。溫度偏低加上華南雲雨帶持續帶來陰雨的天氣，溼冷感受相當明顯。

今天持續受到大陸冷氣團影響，吳聖宇表示，雖然冷高壓中心在今天白天逐漸要從山東半島至江蘇一帶東移出海，但是台灣附近的東北季風仍然很強，持續帶來北邊較冷的空氣，白天高溫略有回升但是幅度有限，北部、東北部白天高溫15至16度，中部及花蓮17至20度，南部及台東21至24度。

今晚到明天清晨仍可能有較低的溫度出現，吳聖宇表示，預估嘉義以北到宜蘭空曠地區低溫仍有機會降到11至13度間。

天氣方面，今天華南雲雨區還是持續東移影響台灣，各地雲量偏多，吳聖宇表示，雖然從雷達觀測看起來，雲雨帶的水氣量有逐漸減少趨勢，不過中部、北部、宜蘭到花蓮一帶持續有短暫陣雨發生機會，下午到晚間降雨機會又相對高一些，南部及台東大致多雲到陰為主，偶有局部短暫陣雨。

明天白天起大陸冷氣團減弱，吳聖宇表示，但是台灣附近底層的風向仍然以東北風為主，空氣仍然較涼，北部、東北部白天溫度比今天回升一些，幅度有限，高溫17至19度左右，中部及花蓮白天高溫可以來到21至24度，南部及台東25至27度，南北之間有較明顯的溫差存在。

天氣方面，吳聖宇表示，隨著華南雲雨區水氣持續減少，雲層較厚的位置也因為中高層風向轉變而逐漸往北調整，對台灣影響減小，預估降雨的區域會逐漸縮減到大台北、宜蘭、花蓮以及北部山區等地，雨勢也明顯減小，剩下一些小雨或飄雨的機會，其他地方轉為多雲或有陽光露臉的天氣。

吳聖宇表示，周日台灣附近風向會逐漸由東北風轉偏東風，北部、東北部溫度回升的情況就會比較明顯，白天高溫20至22度，中部及花蓮地區23至26度，南部及台東地區26至29度，會變得有點熱起來了。

周日的天氣也會更趨於穩定，吳聖宇表示，只剩下東半部地區還有些零星局部短暫陣雨，西半部地區大部分地方有機會看到陽光。

下周的天氣，他說，目前來看仍是前後變動較大的情況，下周一到下周三天氣較為穩定，雖然下周二有一道鋒面掠過台灣北方海面向東移動，但是位置較偏北，對台灣陸地上的天氣影響有限，大環境風向將以偏東到東南風為主，迎風的東半部有局部短暫陣雨，西半部則大致為多雲到晴，夜晚清晨較容易起霧。

吳聖宇表示，下周四第2波鋒面將會通過台灣上空，中北部、東北部、東部地區的降雨增多，有短暫陣雨或雷雨發生機會。下周五、下周六受到華南雲雨區東移的影響，天氣較不穩定，中北部、東北部、東部降雨機會仍高，持續會有短暫陣雨。

吳聖宇說，下周六晚間到16日還將有第3波結構更為明顯的鋒面要通過，各地普遍有降雨，而且又會有雷雨發生的機會。因此下周的後半周天氣比較不穩定，變動性大。

溫度方面，下周一到下周六較為溫暖到偏熱，要等到16日的鋒面通過後，才會有較為明顯的冷空氣要南下，各地溫度將有較大幅度轉涼變冷的機會，目前預報資料顯示17日至19日之間的冷空氣強度頗強，可能又會帶來低溫，但是因為時間仍早，後續預報變化還有待觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。