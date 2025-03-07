水氣通過今雨炸北台灣 吳德榮：周日暖氣團增強 下周飆逾30度高溫

大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。中央氣象署發布低溫特報，今晨至上午局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。苗栗縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

東北風影響，氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北、新北汐止地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，慎防坍方及落石。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今晨嘉義以北及東半部已有局部少量降雨。本島各縣市平地的最低氣溫依序為新北石碇10.3度、桃園楊梅11.2度、基隆七堵和苗栗三灣11.4度；各地區平地的最低氣溫約在10至14度。

吳德榮說，今天水氣通過，中部以北易有局部短暫雨，北台灣偶有較大雨勢，南部影響較小。受大陸冷氣團影響，中部以北溼冷，為典型「春寒雨若泉」型態。北部10至17度、中部12至21度、南部14至28度、東部12至25度。今晚、明晨北台灣少部分平地的最低氣溫仍在11度左右，春寒料峭、應注意保暖。

明天白天起冷空氣微幅減弱，吳德榮說，降雨範圍縮小，北部、東半部有局部短暫雨的機率；北台灣仍溼冷、應持續注意保暖。

周日白天起至下周三暖氣團逐日增強，吳德榮表示，各地區轉為晴朗穩定、易起霧，東半部偶有零星飄雨的機率；周日氣溫漸升，下周一至下周三高溫再回升至30度以上。

吳德榮表示，下周四鋒面掠過北部近海，大氣趨不穩定，下周五暖氣團又增強；下周六另一鋒面接近，大氣趨不穩定，16日鋒面通過，冷空氣的南侵。但超過1周的模擬，各國模式對於鋒面的位置及鋒後冷空氣的南侵，在時間上皆有差異，且持續調整，需密切觀察最新資料。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。