2024年台灣閃電知多少 天氣風險：嘉義市蟬聯「最雷」縣市 北市也入榜

天氣風險公司粉專「天氣風險 WeatherRisk」發布「2024年台灣閃電年報」，午後雷雨發威，投雲嘉南閃電最多；嘉義市蟬聯「最雷」縣市，台北市也入榜。

日前台灣敲響了今年的春雷。天氣風險公司表示，驚蟄過後，天氣逐漸轉暖，對流開始變得活躍，接下來打雷、閃電的天氣會愈來愈多。

根據「台灣全方位閃電監測網」的統計，2024年台灣及周邊海域的閃電次數超過1500萬次，創下近6年來新高，台灣本島上的閃電數量也突破243萬次。特別是在4、5月的春雨鋒面和6至9月的午後雷陣雨，雷電活動格外活躍，5至9月的閃電數量占了整年閃電的將近80%。

至於哪裡閃電最多？天氣風險公司表示，閃電主要集中在西部山區和平原交界，與午後熱對流的發展高度相關。其中，南投縣以38萬次閃電奪下「全台最多閃電」的縣市，台南市（32萬次）、嘉義縣（25萬次）緊追在後。

而如果考量縣市的大小，以「閃電密度」來計算，天氣風險公司表示，嘉義市、雲林縣分別是前二名，嘉義市堪稱每天都在體驗「天打雷劈」的震撼場面。而台北市也因為午後雷雨的活躍，連續兩年上榜。

若和過去6年平均比較，天氣風險公司表示，2024年閃電發生次數增加最多的地方是台北市，比起往年平均，增加1倍的閃電數量，顯示去年台北市的午後雷雨非常旺盛。

天氣風險公司表示，相對來看，閃電數量減少最多的地方是新竹市，2024年比起往年平均大幅度減少了將近65%的閃電數量，幾乎少掉3分之2。由於新竹市靠海，不容易受到午後對流的影響，閃電減少這麼多，也顯示從海面上過來的對流系統，也就是春雨、梅雨鋒面在2024年明顯變少。

為什麼閃電這麼多？天氣風險公司表示，這麼活躍的雷電天氣，很可能和台灣周邊海溫偏高有關。當海水溫度上升，底層大氣就變得更暖、更潮溼，加上天氣系統催化，讓對流雲系變得更強，閃電自然也跟著增加。

至於閃電多寡跟颱風有關嗎？天氣風險公司表示，可能會有人好奇，2024年台灣周圍的閃電數量增多，跟去年颱風影響很頻繁有關嗎？其實如果把這幾年颱風警報發布期間的閃電發生數量個別篩選出來看的話，會發現在颱風影響台灣的期間，反而閃電發生的數量會特別少。

天氣風險公司表示，主要的原因在於颱風環流內部的對流系統受到強風的影響，移動的速度特別快，因此不容易穩定在某一個區域產生足夠放電的電壓差，加上颱風靠近或侵襲反而讓原本陸地上可能生長的熱對流消失了，閃電發生的數量因而大幅度下降。

如何預防雷擊？天氣風險公司表示，雷雨天氣來了，安全一定要顧。在戶外時躲進有四面牆的建築物，避免站在空曠處、靠近高大物體，也別撐傘或拿金屬物品。在室內時避免使用有線電話，減少接觸水龍頭或電器設備，降低被雷擊的風險。住高樓的話可以考慮加裝避雷設備，把雷電導入地面，減少對建築和電器的影響。