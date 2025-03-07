冷氣團發威！ 新北10.3度 大雨+低溫特報凍到周日晨

東北風影響，中央氣象署發布大雨特報，今天基隆北海岸、台北、新北汐止地區及花蓮山區有局部大雨發生的機率，慎防坍方及落石。

今天大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷，根據中央氣象署觀測資料，今天平地最低溫為連江縣馬祖測站的8.2度，金門縣金門測站也只有9.3度，本島平地最低溫是新北市國五S006K測站的10.3度。

中央氣象署表示，今天清晨中部以北及東北部低溫12到14度，其他地區約15、16度，白天氣溫北部及東北部高溫15、16度，中部及花蓮17至20度，其他地區21至24度；澎湖14至17度、金門10至14度，馬祖7至10度。

氣象署發布低溫特報，大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。今晨至上午局部地區有持續10度左右或以下氣溫發生的機率。苗栗縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，金門縣有10度以下氣溫發生的機率。

降雨方面，清晨以前降雨偏向在迎風面的北部及東北部，其他地區降雨較少，白天開始隨著新一波華南雲雨區東移，降雨逐漸增多，中部以北、東北部及東部地區有短暫雨，其他地區也有局部短暫雨，外出建議攜帶雨具備用。

明天大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，中部山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

周日大陸冷氣團減弱，氣溫回升，各地早晚仍涼；基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，大台北地區及中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下周一至下周三東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區亦有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴；台南以北地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。

下周四鋒面位於台灣北部海面；北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

下周五至16日鋒面逐漸接近及通過、東北季風增強，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

明天清晨中部以北3500公尺以上高山有零星降雪機率。

春季天氣變化快速，雲雨區、鋒面影響時程及冷空氣強度仍有不確定性，注意氣象署最新天氣資訊。