傳教士躁鬱症發作被迫回國 治癒深造成諮商師回台分享

耶穌基督後期聖徒教會邀請美國專業心理諮商師郝安迪，今晚7點半在台南永康教堂分享他克服精神疾病、到成為助人的志業的心路歷程。希望提供親友甚至自己飽受心理情緒困擾的人們具體有用的因應之道。

郝安迪（Andrew S. Hogan) 中文字正腔圓，青年時期被教會派到南台灣傳教，因嚴重焦慮與躁鬱症發作被迫中斷，回美治療。康復之路充滿挑戰。

經歷多年艱難治療與自我探索，郝安迪逐漸找到穩定方法，開始記錄自身經驗，希望幫助更多人。筆記最終彙集成書，2007年出版因應躁鬱症專書，其他作品也陸續翻譯成中文，獲得許多關注。

2015年攻讀心理諮商碩士，成為合格心理諮商師。「當初以為所有經驗只是個人故事，沒想到能成為別人的解藥。」他笑說。這些年不僅幫助美國與台灣個案，也受邀至各地演講，向大眾傳播心理健康的重要。

郝安迪系列出版作品如「克服心理疾病：讓我獲得平靜正常生活的五個步驟」、兒童心理健康書籍「跟咪阿放輕鬆」，甚至心理專業教材「REACH From Defending to Mending」，還透過音樂傳遞心理健康概念，去年推出專輯「REACH」，以中英雙語歌詞探討情緒與心理復原。

郝安迪表示，始終對台灣有深厚感情，這次來台安排一系列活動，希望能為台灣的學生、家長、心理專業人士及大眾帶來更多心理健康的啟發。陸續在宜蘭清溝國小、蘇澳海事職校、光復國小、宜蘭大學等地舉辦講座到9日，探討心理健康、親子關係與衝突解決。還會在教會聚會中分享自己從躁鬱症恢復的歷程，向更多人傳遞希望。

他說，希望孩子們知道，壓力與情緒困擾可以管理，讓家長們了解，良好的溝通是家庭健康的關鍵。要告訴心理疾病患者：「你不是你的疾病，你比它更強大。過程雖然困難，但請相信，復原是可能的。當你願意尋求幫助，世界會張開雙臂迎接你。」

主辦單位表示，從躁鬱症患者到心理諮商師，郝安迪的故事不只是個人奮鬥史，更是對所有正在與心理疾病奮戰的人們的一份鼓勵。他的旅程仍在繼續，他也將持續影響更多人的生命。郝安迪不只是治療者，本身就是「康復」的象徵。他用自己的人生證明：即使走過最黑暗的時刻，仍然可以擁有光明的未來。

今天的公益心理健康講座地點在台南市永康區永正路57號。另有兩場講座：3月8日周六晚上7點半在竹北市文昌街129號竹北教堂，3月9日上午10點到下午5點在台南市南區利南街136號日新里活動中心舉辦，邀請民眾同往聆聽學習。