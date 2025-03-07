性工法周年 婦團指4大缺漏

「性別平等工作法」上路即將屆滿周年，現代婦女基金會、勵馨基金會昨舉行總體檢記者會，指出新法的四大缺漏，包括性騷擾被害人資源未整合、職場性騷調查人才庫汰除機制及內部委員品質把關、企業輔導，以及法條文字「不特定人」、「公眾場所」衍生的認定爭議，呼籲應直接修法。

「ＭＥＴＯＯ」運動曾襲捲全台，政府去年宣示性別暴力零容忍，並啟動修法，行政院會昨也拍板「性別暴力防治國家行動計畫」，包括落實高中職以下學生每學年接受至少四小時性別暴力防治課程、強化性影像處理中心辦理性影像下架及限制瀏覽、研擬延長兒少性侵害案件追訴權時效等。

不過隨著性工法上路即將滿周年，勵馨基金會副執行長王淑芬批評，實務運作上，許多被害人扶助資訊不清楚、資源也未整合到位，建議勞動部比照「性騷擾防治法」，明文規定各縣市政府「應」提供被害人保護扶助事項。

現代婦女基金會執行秘書吳姿瑩提到，勞動部去年上半年職場性騷申訴成立案件，雇主未採取立即有效糾正補救措施就占了六成，可看出企業防治態度消極或知能不足。

勵馨基金會執行長王玥好另指出，職場性騷擾調查專業人才資料庫多達一千六百多筆名單，然而委員僅接受二到三天的培訓，又缺乏嚴謹的汰除機制，建議人才資料庫的汰除標準。

現代婦女基金會董事王如玄表示，性工法雖明訂若勞工在公共場所執勤時被不特定人性騷，就適用性騷法，但案例多元，導致認定應接不暇，呼籲直接修法，修正法條用語。

勞動部回應，持續與相關部會協調，務實解決法令適用疑義，也補助地方政府聘用人力，調查專業人才庫也訂有回訓及汰除機制。