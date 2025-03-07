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加強防疫、食安 政院成立防疫一體政策會報

聯合報／ 記者李青縈／台北報導
為完善整體防疫量能，行政院長卓榮泰昨天拍板成立「國家防疫一體政策會報」。圖／行政院提供
為完善整體防疫量能，行政院長卓榮泰昨天拍板成立「國家防疫一體政策會報」。圖／行政院提供

為完善整體防疫量能，行政院推動「國家防疫一體聯合行動計畫」，預計新設政院層級的國家防疫一體政策會報，由政委陳時中負責協調各部會。衛福部疾管署發言人曾淑慧指出，將提升我國對新興傳染病、人畜共通傳染病及抗生素抗藥性的預防整備與因應量能。

此外，為緩解急診壅塞，衛福部部立醫院昨起加開類流感、腸胃炎門診、夜診，盼減少民眾在醫院等待時間。衛福部附屬醫療及社會福利機構管理會副執行長王裕煒表示，廿一家部立綜合醫院協助加開類流感以及嚴重腸胃炎門診，協助急診患者轉診，預計每月新增九二四診。

因應全球生態系統變化，新興傳染疾病等帶來的威脅，我國也擬定防疫一體聯合行動計畫，預計年底核定。明年開始執行五年期計畫，成立行政院層級的跨部會平台「國家防疫一體政策會報」。委員由衛福部、農業部環境部、內政部及專家、學者組成。曾淑慧表示，目前在院長尚未指定人員前，由陳時中負責協調各部會。

其中衛福部負責包括控制及消除地域性人畜共通疾病、病媒傳播疾病，及強化食品安全風險評估、遏制抗微生物製劑抗藥性大流行等；農業部任務是減少來自新興及再浮現人畜共通疾病流行與大流行風險，環境部應將環境整合納入防疫一體。

環境部 行政院 衛福部 農業部 陳時中 類流感

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