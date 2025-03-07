職場性平新制1周年 台中、桃園申訴增

台灣職場性騷擾頻傳，性別平等工作法過往申訴依賴公司自治，修法後可直接向主管機關申請調查；桃園去年不含性騷擾的性平申訴案件，比前年增加12%、10件，台中市案件數增加1倍、32件。桃園市勞動局指出，新制上路後，受害者較不會選擇隱忍。

性工法前年8月修正、去年3月上路，至今滿周年。桃園勞動局統計，性工法修正後，去年受理97件（不含性騷），比前一年多10件；另受理25件性騷擾申訴案，有8案成立，其中有6件指控職場負責人，一改過去被害人遭受性騷擾後，只能訴諸內部調查，難以伸張自身權益。

台中市勞工局統計，去年不含性騷擾的性平申訴案件共64件，10件成立，比2023年增加1倍、32件；性騷案2024年共有56件申訴案，其中成立案件數28件，以言語或肢體性騷擾態樣最多，有11件指控公司負責人。

桃園勞動局表示，性騷情節主要為肢體碰觸，像摸手、擁抱讓受害人受辱被侵犯或言語性暗示，案件成立後，除了裁罰，也公布發生性騷案件的公司名稱；不成立案件通常是證據力薄弱，例如無第三人佐證或無監視器畫面等。

桃園市勞動局表示，有女職員參加公司尾牙，主管酒過三巡後強行擁抱，當事人事後向公司提申訴，雖調查成立，卻遭調離原職，當事人不服向市府申訴。市府認為，公司聚餐可視為職場的延伸，適用職場性騷擾事件。公司避免性騷擾再度發生，而非擅將被害人調離。

桃園勞動局表示，從1年來的申訴案件發現，事業規模在百人以下者超過半數，小公司處理制度不完善；遭裁罰的雇主多為未仔細追查釐清，先入為主判斷性騷擾行為不成立，或未考慮申訴人立場，安排當面對質、當眾問話等未保密方式，導致申訴人受到二度傷害。