輔警當學童導護 高市：將調查意願

高雄市兒少交通事故頻傳，有民代建議由社區輔助警察擔任學童導護，高雄市警局指出，輔警近年因屆齡、辭退及考核，只剩160人，主要任務是夜間巡邏和重點守望，能否轉作日間學童導護，會視經費及社區警政需求調整。

高雄市警局2005年起為充實基層警力、提升見警率，參考國外經驗，推動社區輔助警察制度，招募對治安工作有熱忱的市民，經專業訓練後，協助社區巡邏及安全維護。

輔警比照義警配發制服與警棍，由轄區派出所指揮運用，於零時至上午6時以機車或自行車巡守社區，補足夜間警力不足問題。20年來最高招募人數達647人，近年因屆齡退休、自願辭退及考覈淘汰等因素，今年2月底實際服勤人數僅160名。

高雄市警察局表示，社區輔警分派至各分局派出所及分駐所，每人每日服勤以2至4小時為原則，零至6時每小時發給200元，其餘時段150元。今年度共編列1723萬8000元支應相關支出，但鮮少從事校園路口執行學童交通導護工作。

面對學童交通事故增多，是否能應民代建議由輔警擔任學童導護工作？高雄市警局表示，依社區輔助警察工作執行計畫，可協助推動社區警政業務，於學童上下學時段協助交通導護。警局將調查輔警意願，積極配合執行。市警局表示，警方目前護童校數達217所，去年下半年執行人次共3萬3443人次。