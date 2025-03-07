六都校園周邊 兒少交通事故熱區

兒少交通事故頻傳，六都去年死傷人數以台中最多，達4505人，桃園3353人居次，且桃園死亡人數較前年增3.6倍。各都檢討發現，校園周邊通學時段事故居多，除加強通學步道等人行環境改善，高雄市民代還建議增加輔警見警率，確保學童安全。

桃園市去年兒少交通死亡14人、受傷3339名，14名命喪交通事故兒少，都發生在學校周邊500公尺內，傷者則占1364名。市府表示，已加強改善國中小通學環境，至上月底完成73所，明年底完成100所。警方分析，去年死亡兒少有9人是無照駕駛發生事故，加強特定路段攔檢等執法，死亡人數已明顯下降。

台中市警局交通大隊統計去年兒少交通事故有8人死亡、4497人受傷。交通局指出，2019年迄今，已改善123校、32.8公里通學路段，包含人行道、庇護島、退縮行穿線等；道安團隊邀請「陸爸爸說演故事劇場」，以說故事方式至80所國小演出，中市交大表示，將加強宣導。

高雄市去年兒少交通事故2736件，造成9死，2674傷。有家長說，學校周邊車流量大，車速快，不放心孩子單獨上學，還是每天接送。

高雄市過去有導師幫忙導護，因有導護老師被撞失能後不再硬性規定，市議員郭建盟提議校園建置交通輔警制度，增加見警率。市警局表示，事涉社區輔警意願，將調查後再配合執行。

高雄市交通局表示，近年爭取補助改善通學道，已完成150校，各校並規畫路隊、設置家長接送區、招募導護志工，確保學童安全。

台南市去年兒少交通事故2998件、3275人傷亡，交通局指出，校園周邊道路安全議題已列為重點工作，近年爭取經費投入通學步道建置計畫，已完成23校，另有35校今年陸續完工，並陸續改善校園周邊路口行人專用時相、庇護島等。

北市去年無兒少死於交通事故，傷者有898人，市府前年即推動交通安心行通學步道；新北市則有7人死亡、2737受傷，交通局表示，2019年起執行通學巷弄改善計畫，2021、2023年各完成211、107校改善，預計今年底前再完成120校。