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「SKM PHOTO攝影藝術博覽會」登場 開啟攝影藝術新視界

經濟日報／ 記者侯思蘋/台北即時報導
2025新光三越國際攝影大賽首獎-謝明澄(左)與新光三越文教基金會-馬振華執行長(右）。新光三越/提供
2025新光三越國際攝影大賽首獎-謝明澄(左)與新光三越文教基金會-馬振華執行長(右）。新光三越/提供

財團法人新光三越文教基金會主辦的 2025 ART TAIWAN｜SKM PHOTO 攝影藝術博覽會於6日開展，展覽期間為3月6日至3月10日 。以影像藝術之名，邀請每一位觀眾感受「界線」的多重意涵，展開一場視覺與心靈對話的深刻體驗。

在這個界線分明卻又相互交織的世界，攝影師們以鏡頭為媒介，探索人與人、自然與環境、現實與想像之間的界限，透過藝術語言啟發人們對生命和世界的全新思考。

今年藝博會匯聚來自國際與台灣的優秀影像攝影藝術家，透過鏡頭表達其獨特創作風格，包含由來自日本攝影師－小林伸幸 Nobuyuki Kobayashi 以及日本攝影藝術團體與藝廊/工作室－Photographic Art Asia (PAA)、Roonee 247 fine arts、Atelier Chataigne等，台灣知名攝影師/影像團隊－全會華、劉振祥、黃俊團、張智銘、林予晞、廖文瑄、潘怡帆、余梓勤、許愷中、張嘉輝、光影手工暗房工作室、Something Studio 三牲工作室、uPrint、光盒作用、絕版影像館、Avocado、國家攝影文化中心等超過50組參展單位共同展出；今年特別以「界線」為主題，探討攝影在表達與傳遞情感、觀點以及社會現象中的多重面向，揭示各種隱含的界線與界限。同期也將發表「2025 新光三越國際攝影大賽」得獎作品、「2024 吳東興攝影贊助計畫」成果發表，展期間憑展覽票根還有機會免費兌換HIS CAFE，同時享有新藝商號SKM PHOTO週邊商品專屬優惠！

2024 首度參展的光影手工暗房工作室，今年以合作協辦的角色，共同邀集日本多個攝影單位如攝影師小林伸幸 Nobuyuki Kobayashi將展出其以自然景象為主的作品，採用日本和紙細川紙為主要印製載體，並結合鉑金印相技法，呈現出優雅的氛圍。此外，亞洲攝影藝術家團體 Photographic Art Asia、東京攝影文化據點 Atelier Chataigne首度來台、攝影藝廊 Roonee 247 Fine Arts 等單位共襄盛舉，這樣的陣容前所未見，並呈現多種珍稀影像技法。此次展會凝聚了無私的精神與跨地域的熱情，展示了各式多元的影像創作，期盼透過最純粹、真摯的分享，喚起我們對攝影的熱愛與初心。SKM PHOTO 攝影藝術博覽會將不同的單位聚集一堂，使展場如同一個小型的巴黎攝影展，當創作人、攝影師、策展人一同同台，界限將自然融化，展現出攝影藝術的無限可能。

攝影比賽 新光三越

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