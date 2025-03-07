健康主題館／消脂保肝 永保健康

台大醫院日前公布一項最新研究發現，B型肝炎合併代謝異常會增加死亡風險，但單純脂肪肝的死亡率反而是下降的，研究人員推測，輕度脂肪肝可能有助於抑制B肝病毒複製。

根據統計，B肝合併脂肪肝的患者中，逾9成合併有其他代謝異常問題。肝病防治學術基金會分析四年來超過一萬五千多筆的腹部超音波檢查報告發現，超過一半的人都有脂肪肝。因此提醒唯有正確「消脂保肝」，才是維持健康的不二法門。

3類民眾注意脂肪肝 資料來源╱粘曉菁

B肝合併其他病 死亡率高

儘管台大研究顯示，單純脂肪肝能降低B肝患者的死亡率，但這並不意味著可以透過脂肪肝來治療B肝，尤其B肝合併其他疾病，例如糖尿病前期、高血脂、代謝性疾病等，死亡率反而會提高，其中又以糖尿病的影響最為嚴重，若合併三項以上疾病，患者死亡率可能更高，因此仍要努力逆轉脂肪肝。

不過，罹患脂肪肝並非好事，如果超音波檢查發現有脂肪肝時，就應同時檢視其他慢性病指數是否異常，包括血糖、三酸甘油脂、膽固醇、血壓等，以及透過體脂分析內臟脂肪是否過高等問題。建議民眾必須透過正確飲食、運動、藥物等方式，來幫助自己達到消脂保肝的健康體態。

泳池快走 避免關節磨損

也提醒B肝患者需定期抽血及做腹部超音波檢查，並適時配合藥物治療，維持均衡飲食、規律運動、正常生活作息等方式。體重較重的人要避免運動關節磨損，建議可在泳池中快走或打拳；若為體型標準的民眾可選擇快走、爬山、騎腳踏車、瑜伽等，循序漸進慢慢增加運動強度，以免造成運動傷害。唯有正確的消脂保肝方法，才是永保健康王道。