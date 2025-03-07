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健康你我他／生活詩篇入鏡 早安圖有溫度

聯合報／ 林麗卿（中市北屯）
自製早安圖不僅拉近彼此的距離，更讓平凡的每一天，都添上一抹甜蜜又暖心的光彩。圖／林麗卿提供
自製早安圖不僅拉近彼此的距離，更讓平凡的每一天，都添上一抹甜蜜又暖心的光彩。圖／林麗卿提供

在這個通訊軟體盛行時代，每天早上醒來，手機螢幕總會跳出一張張色彩繽紛的早安圖。或是花團錦簇的園景，或是可愛的卡通圖文，或是純文字的生活勵志文，這些美好畫面傳遞著彼此的祝福。對我來說，這些早安圖多是轉貼網路圖片，很完美卻不真實。因此我會用親手拍攝的生活風景回覆問候，感覺比較有溫度，更具真心誠意。

生活中處處有風景，在鄉間小路漫步，盛開的杜鵑花、牆角的牽牛花，都是我鏡頭下的寵兒。頂樓農場的青蔥，鄰居送的旅遊伴手禮，陽光灑進屋內的歲月靜好，都成了我最貼近生活的風景照。這些樸實無華的日常，透過鏡頭定格，成為生活的詩篇，平凡中自有韻味。

煮婦洗手作羹湯，廚房裡的驚喜更是不容錯過。草莓紅得像寶石，蘋果圓潤飽滿，餐桌上美味的餐點，拍下這些鮮豔的生活蔬食，配上一句「GOOD MORNING.」的問候，這些來自生活風景的問候，顯得格外真誠動人。

親友知道我的回應圖文是來自身邊捕捉的風景，有時看到會稱讚我別具匠心的巧思，甚至有人學我開始記錄晨間時光。從最初的隨手拍，到如今目光所及皆成風景，我深信這份貼近生活的誠意，就是日常最美的風景。自製早安圖不僅拉近彼此的距離，更讓平凡的每一天，都添上一抹甜蜜又暖心的光彩。

卡通 廚房 杜鵑花

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