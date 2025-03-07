晚期肺癌轉移腦部 精準醫療患者圓夢

罹患晚期肺癌不再等於人生的終點，在精準醫療的發展下，晚期肺癌患者不僅能延壽，還能擁有高品質的生活。一名47歲晚期肺腺癌女性患者，癌細胞已經轉移至腦部，在標靶藥的協助下病情獲得穩定控制，原已不敢對未來有太多奢望的她，因疾病的好轉，鼓起勇氣飛回夏威夷，完成她與摯愛的夢想婚禮。

台北癌症中心副院長、北醫附醫胸腔內科主治醫師邱昭華表示，該名女性在2021年底，因頭痛症狀加上後續出現癲癇而就醫，經檢查確診為第四期肺腺癌，且癌細胞已轉移至腦部，當地醫療團隊透過基因檢測，發現她的腫瘤帶有ALK基因突變，她先夏威夷接受第二代ALK標靶藥物治療，後因家庭因素返回台灣持續用藥，病情獲得良好控制，幾乎回歸正常生活。

某次她在門診向邱昭華詢問：「我可以回夏威夷結婚嗎？」這問題讓他一時愣住，隨即協助評估患者病況，並肯定地回答：「當然可以」，經過詳細治療規畫，讓她能有足夠的治療藥物使用，最後她順利飛回夏威夷完成婚禮，為人生寫下難忘的一頁。

邱昭華說，據癌症登記資料，台灣新診斷的第四期肺癌患者平均存活期約為一年，許多病人常在確診後失去希望。但隨著醫療科技進步，肺癌治療已從傳統的化療跨入精準醫療，透過基因檢測找出腫瘤的驅動基因突變，搭配標靶藥或免疫療法，大幅提升存活期。