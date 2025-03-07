春天濕氣重 多吃豆類化濕補脾

節氣「驚蟄」前，春雷響起，還下起冰雹，接著轉為濕冷天氣。中醫師彭溫雅表示，今年第一道春雷提早，表示雨水會很多，民眾要特別注意濕氣、邪氣；春天多吃豆類，可化濕補脾，清除體內多餘的濕邪。

當濕氣比較高時，要小心流感、肺炎等呼吸道疾病作怪。彭溫雅指出，流感仍處流行期，應多保養肺部，避免受到病毒侵襲。從中醫觀點來看，春天是養肺的最佳時機，重點在於提升免疫力，建議以人參、黃耆補氣，泡熱開水飲用，改善氣血循環，同時提升免疫細胞的活性。

除了養肺，也要健脾，彭溫雅推薦，春天的早餐可吃白飯、味噌湯、雞蛋、鮭魚、水果，愈早吃早飯，有助於血糖控制。一早適量白飯，消化分解後變成葡萄糖，有助於腦部活動；補充優質蛋白質及水果，是日常保健的優質菜單。而她的早餐，則是常吃飯糰和味噌湯。

彭溫雅建議，可購買超商的飯糰或自製白米飯糰，而糯米飯糰比較不好消化，腸胃功能不佳的人盡量少吃；味噌的營養成分豐富，屬於植物性蛋白質，且含有完整必需胺基酸，對人體健康有諸多好處。

彭溫雅提醒，味噌含有較高的鹽分，在選購時可挑鈉含量較低的白味噌，烹煮時多放白蘿蔔、菇類、豆腐，而海帶及小魚乾則要洗掉附著的鹽巴，以降低鹽分的攝取。另外，豆類具有補血效果，黃豆湯也有健脾補虛的功效，且豐富的鈣質可預防骨質疏鬆。

彭溫雅強調，早餐非常重要，經過一夜，身體儲存的營養和能量消耗殆盡，在對的時間吃對的食物，可讓大腦迅速開機。所謂對的時間，是「7到9點」一定要吃早餐，這時間走到「胃經」，進食可啟動全身的新陳代謝。而9到11點走到「脾經」，可適度散步幫助消化。