動腦防失智 專家教您儲備「腦力水庫」

隨著醫療技術進步，人類壽命增加，失智症的防治成為最重要的健康議題。預防失智症的行動，不能等到失智發生時才開始，台灣大學職能治療學系教授毛慧芬表示，日常生活四處都是俯拾可得的動腦活動，可從有興趣的活動開始並多參與，及早儲備「腦力水庫」存量。

最重要的是，活動應「不變中求變」，毛慧芬說，像是每次爬山嘗試不同路線、唱歌不要只唱固定歌單，都有助於刺激大腦，遠離或減緩失智症。

台灣每13位老年人就有一位失智者，毛慧芬指出，若年輕時開始積極參與動腦活動，建立良好生活型態，避免慢性病、聽力損失等疾病發生，積極參與「動腦活動」，晚年罹患失智症的機率可大幅降低。

毛慧芬表示，日常生活中有很多動腦好機會，進行搭車、與人交談、提款、工作、休閒娛樂等活動時，大腦不僅是活化單一區域，常需要調動多個區域完成任務，都能活化大腦。

在選擇動腦活動時，毛慧芬建議，可從熟悉、有興趣的領域開始，而難易度適中很重要，稍微有些挑戰時存腦力的效果較佳，勝於從事過於簡單活動，但也要避免執行太超過能力範圍的活動，以免挫折感消磨參與活動的動機。

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