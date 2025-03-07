聽新聞
0:00 / 0:00

動腦防失智 專家教您儲備「腦力水庫」

聯合報／ 記者楊孟蓉／台北報導
健腦活動「不變中求變」有助遠離或減緩失智症。圖／123RF
健腦活動「不變中求變」有助遠離或減緩失智症。圖／123RF

隨著醫療技術進步，人類壽命增加，失智症的防治成為最重要的健康議題。預防失智症的行動，不能等到失智發生時才開始，台灣大學職能治療學系教授毛慧芬表示，日常生活四處都是俯拾可得的動腦活動，可從有興趣的活動開始並多參與，及早儲備「腦力水庫」存量。

最重要的是，活動應「不變中求變」，毛慧芬說，像是每次爬山嘗試不同路線、唱歌不要只唱固定歌單，都有助於刺激大腦，遠離或減緩失智症。

台灣每13位老年人就有一位失智者，毛慧芬指出，若年輕時開始積極參與動腦活動，建立良好生活型態，避免慢性病、聽力損失等疾病發生，積極參與「動腦活動」，晚年罹患失智症的機率可大幅降低。

毛慧芬表示，日常生活中有很多動腦好機會，進行搭車、與人交談、提款、工作、休閒娛樂等活動時，大腦不僅是活化單一區域，常需要調動多個區域完成任務，都能活化大腦。

在選擇動腦活動時，毛慧芬建議，可從熟悉、有興趣的領域開始，而難易度適中很重要，稍微有些挑戰時存腦力的效果較佳，勝於從事過於簡單活動，但也要避免執行太超過能力範圍的活動，以免挫折感消磨參與活動的動機。

聯合報與天主教失智老人基金會合作，最新出版「這樣生活不失智：科學實證告訴你，量身訂做健腦菜單，生活隨時存腦本」一書，提供日常生活型態測驗及30招健腦妙方，讓民眾依照自己的生活狀態與興趣，客製專屬的存腦本健康生活。3月30日下午2點至4點將於台北市立圖書館總館10樓會議廳舉辦「與讀者有約講座」新書分享會，報名請洽：02-2755-2823轉2118。

圖書館 失智症

延伸閱讀

雅加達淹水近郊陷入癱瘓 專家：過度開發是主因之一

別擔憂矽盾崩毀！專家：台積電在美產線將有所區隔 有望聯美制中

石門水庫又有春雨挹注 3天增加790萬噸水量

腦中塑膠微粒多到能做湯匙 專家建議少用「1產品」避接觸

相關新聞

六都校園周邊 兒少交通事故熱區

兒少交通事故頻傳，六都去年死傷人數以台中最多，達4505人，桃園3353人居次，且桃園死亡人數較前年增3.6倍。各都檢討...

再濕冷1天！明晨低溫下探12度 下周暖如夏「高溫上看30度」

大陸冷氣團持續發威，加上新一波華南水氣移入，各地轉為濕冷天氣，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明天清晨最冷，低溫下探1...

健康主題館／消脂保肝 永保健康

台大醫院日前公布一項最新研究發現，B型肝炎合併代謝異常會增加死亡風險，但單純脂肪肝的死亡率反而是下降的，研究人員推測，輕...

輔警當學童導護 高市：將調查意願

高雄市兒少交通事故頻傳，有民代建議由社區輔助警察擔任學童導護，高雄市警局指出，輔警近年因屆齡、辭退及考核，只剩160人，...

晚期肺癌轉移腦部 精準醫療患者圓夢

罹患晚期肺癌不再等於人生的終點，在精準醫療的發展下，晚期肺癌患者不僅能延壽，還能擁有高品質的生活。一名47歲晚期肺腺癌女...

健康你我他／生活詩篇入鏡 早安圖有溫度

在這個通訊軟體盛行時代，每天早上醒來，手機螢幕總會跳出一張張色彩繽紛的早安圖。或是花團錦簇的園景，或是可愛的卡通圖文，或...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。