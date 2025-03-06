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美擬推等關稅 農業部盼蝴蝶蘭持續接力生產雙贏

中央社／ 台北6日電

美國總統川普將實施對等關稅影響全球貿易，台灣國際蘭展將開幕，農業部今天表示，台灣蝴蝶蘭去年外銷值新台幣49.4億元，以美國為大宗，目前雙邊進口蝴蝶蘭種苗都零關稅，致力持續接力生產共贏。

農業部告訴中央社記者，去年美國是台灣農產品的第1大海外市場，台灣銷往美國的農產品出口值約8.9億美元，主要品項包括烘製糕餅、蝴蝶蘭、茶葉、毛豆、冷凍吳郭魚等；政府團隊會尋求符合台美共同利益的最大目標下，致力於維持產業發展及國際競爭力。

「2025亞太蘭花會議暨台灣國際蘭展」8日起開展，蝴蝶蘭是重要出口花卉，未來出口是否受影響，甚受關注。農業部說明，113年蝴蝶蘭外銷值為新台幣49.4億元，以出口美國的外銷值19.7億元、占40%，為大宗。

農業部並說，台灣外銷美國的蘭花以蝴蝶蘭種苗為主，外銷後由美國當地業者接力生產，為台美雙方產業互惠共贏的合作商業模式。此外，從國外進口蝴蝶蘭苗，台灣跟美國目前都是零關稅。

農業部重申，美國是台灣最重要的貿易夥伴國，並是台灣農產品第一大外銷市場，政府團隊持續掌握美國政策發展，包含美國即將採取的關稅等措施的實施方式、對象等細節，並與美方緊密聯繫，農業部有參與跨部會的討論，也會持續與農漁產業團體密切聯繫，溝通並交換意見，以研擬因應對策。

川普 美國 蝴蝶 農業部 關稅

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