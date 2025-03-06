行動電源壞掉怎麼丟棄？ 環保局曝正解：弄錯恐遭罰6000元

隨著科技進步，現代人可以不帶鑰匙、錢包，唯獨手機一定要時刻帶在身上，此時，行動電源就是這些人的救星。不過，近期行動電源狀況百出，若出現膨脹、過熱時，就該要馬上汰換。對此，新北市環保局也提醒，若未依照規定丟棄，最高恐遭開罰6000元！

2025-03-06 20:42