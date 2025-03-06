行動電源壞掉怎麼丟棄？ 環保局曝正解：弄錯恐遭罰6000元
隨著科技進步，現代人可以不帶鑰匙、錢包，唯獨手機一定要時刻帶在身上，此時，行動電源就是這些人的救星。不過，近期行動電源狀況百出，若出現膨脹、過熱時，就該要馬上汰換。對此，新北市環保局也提醒，若未依照規定丟棄，最高恐遭開罰6000元！
新北市環保局在臉書粉專「新北i環保」中指出，常用的行動電源若是出現膨脹、過熱等情況，一定要避免繼續使用，並交給循線回收車處理，千萬不可以丟進垃圾車！
行動電源的電池芯多為鋰離子電池和鋰聚合物電池，屬於廢乾電池類，若受到擠壓及摩擦，容易產生爆炸之風險，務必要單獨分開回收，交給循線回收車，或前往超市、便利商店、量販店等，優先提供給當地電器零售店處理。
環保局也提醒，若未遵照規定丟棄，可依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰鍰。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言