再濕冷1天！明晨低溫下探12度 下周暖如夏「高溫上看30度」

大陸冷氣團持續發威，加上新一波華南水氣移入，各地轉為濕冷天氣，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明天清晨最冷，低溫下探12度，冷氣團預估影響到周六，低溫加上水氣，明天至周六清晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪，周日起溫度回升，下周一至下周三暖如夏，高溫上看30度，但下周四再變天轉涼。

張承傳說，明（7日）持續受大陸冷氣團影響，天氣偏冷，清晨中部以北、東北部低溫12至14度，其他地區15、16度，白天高溫北部、東北部15、16度，中部、花蓮17至20度，南部、台東21至24度。

明天白天新一波華南雲雨移入，各地有降雨機會，中部以北、東北部、東半部有短暫雨，其他地區有局部短暫雨。

溫度部分，張承傳指出，這波冷氣團持續影響到周六（8日），北部、東北部整天偏冷，其他地區早晚涼，周六北部高溫約18度，中南部24至27度，周六降雨減少，桃園以北、東半部有局部短暫雨；周日（9日）起冷氣團減弱、氣溫回升，北部高溫上看23、24度，中南部約27至28度，東部約24、25度，降雨更少，基隆北海岸、東半部有局部短暫雨，大台北、中部以北山區零星短暫雨，其他多雲到晴。

下周一至下周三（10至12日）環境轉為偏東南風，溫度變得更加溫暖，各地高溫可達25度以上，中南部約29、30度，降雨更少，僅東半部、恆春半島有局部短暫雨，中部以北山區零星短暫雨，其他多雲到晴。

張承傳表示，下一道鋒面預估在下周四（13日）到北部海面，靠近台灣地區，北部、東半部、中南部山區有局部短暫雨；下波冷空氣預計下周五至下個周日（14至16日）南下，屆時將有鋒面通過、東北季風增強，下周後半期轉濕涼。

降雪方面，張承傳提到，明天到周六清晨中部以北3500公尺以上高山有機會降雪；此外，下周一到下周三台南以北及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度。