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菸防法修法草案有漏洞 難防新興毒品「喪屍煙彈」

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
民團呼籲，政府應正視電子煙及含毒菸彈滲透校園；「菸害防制法」修法應針對「含毒電子煙」，加強監管並加快落實相關政策。記者林澔一／攝影
民團呼籲，政府應正視電子煙及含毒菸彈滲透校園；「菸害防制法」修法應針對「含毒電子煙」，加強監管並加快落實相關政策。記者林澔一／攝影

「菸害防制法」自112年3月22日修正施行上路，近日預告修法，增訂電子煙等違法菸品沒入規定與強化網路違法廣告行銷管制。國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，草案條文的二大訴求有進步，但仍存在漏洞缺失，業者可輕鬆規避查緝，難防新型菸品與新興毒品的氾濫。

王瀚陽指出，國健署再提修法，強制網路平台須在24小時內下架違規菸品廣告，違者可罰最高200萬元，不過這等於是讓電子煙業者可「限期改善」，根本毫無震懾力，反正被查到了再說。相較於「食品安全衛生管理法」，平台需主動偵測、違規即罰，電子煙的裁罰與查緝力度，竟比不過食安法？

根據最新統計，俗稱「喪屍煙彈」的新興毒品，吸食人數年增132倍，從2023年的22件暴增至2024年的2905件。王瀚陽說，新興毒品無色無味、輕易偽裝，甚至流進校園內，讓學生變成藥頭，連教官都曾因誤吸而中毒。喪屍煙彈的威脅，已造成多起毒駕及重大死傷事故，成為社會治安議題。

王瀚陽呼籲，這一次的修法，未能納入「含毒電子煙」的專門查緝機制，使得這類產品依舊能透過網路黑市、社群平台或熟人間流通。政府若抱持「修法已經夠嚴」的態度，無視電子煙已成為青少年吸毒的主流管道，未來將有更多學校被毒品滲透，再怎麼修法都是訂假的。

比較「菸害防制法」與「食品安全衛生管理法」的罰則，去年，政府對電子煙及加熱菸進行61萬次稽查，僅裁罰4473件。而食藥署的食品廣告違規，2023年共裁罰10645件。兩者之間的落差之大，政府向毒品宣戰多年，但從數據看來，毒品的裁罰與查緝力度比不過食品。

國教盟提出四大訴求，補強「菸害防制法」的執行細節，並強化查緝，以遏止電子煙作為毒品載具，避免危害年輕世代。

1.修法應針對「含毒電子煙」加強監管，確保其不再流入校園。

2.政府應比照「食品安全法」，提高罰款並建立「電子煙黑名單」制度。

3.網路平台應負主動監測責任，封鎖販售來源，確保毒品電子煙廣告無法流通。

4.立法納入「含毒電子煙」專門查緝機制，讓警方有足夠執法權力。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

修法 新興毒品 電子煙

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