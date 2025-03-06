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戴資穎生涯致敬特展 讓球迷一覽小戴球場上的最佳拍檔

聯合報／ 記者江佩君／即時報導
戴資穎打羽球開始長期使用VICTOR球拍、球鞋。圖／VICTOR提供
戴資穎打羽球開始長期使用VICTOR球拍、球鞋。圖／VICTOR提供

國際羽球品牌VICTOR與台灣羽球一姐戴資穎相伴贊助超過15年，從戴資穎13歲初露鋒芒到登上世界巔峰，見證戴資穎生涯每一個重要時刻，VICTOR自3月6日起一連11天於松山文創園區舉辦「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」，集結戴資穎奧運實戰球拍、經典戰靴與生涯重要冠軍獎座，活動採免費開放入場，讓球迷進一步了解小戴的球員生涯。

去年因膝傷動膝蓋手術至今仍在復健的小戴坦言，「身體狀況離正常活動還要一段時間」，今出席自己的生涯致敬特展活動，小戴表示「運動員都會有離開賽場的一天，但我的精神不會離開，我想要帶給大家的精神是相信自己，永不放棄。」被問到是否已退休？她回應「我沒有這樣想，但要這樣想也可以。」

VICTOR長期為戴資穎客製研發專業及創新的羽球裝備，成為世界球后球場上最緊密的夥伴，陪伴小戴征戰3屆奧運、奪下32座大賽冠軍。談到與VICTOR的情誼，小戴說「對選手來說，球拍、球鞋最重要。從我打球開始，從小就一直用這VICTOR的產品，後來打的比較好，VICTOR就為我訂製產品，讓我比賽使用的更順手、表現更出色，一路相伴。」

「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」除了展出小戴實戰球拍、戰鞋、冠軍獎牌、小戴各地征戰的歷年選手證等，VICTOR特別推出致敬特展限定商品，包含致敬T-Shirt、紀念毛巾、紀念海報、拼圖、球衣吊飾等，讓喜愛戴資穎的球迷可以收藏。

「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」 展覽資訊

展覽日期：2025年3月6日（四）至3月16日（日）

平日展覽營運時間：12:00-20:00

假日展覽營運時間：11:00-20:00

展場地點： 松菸一樓西向-男澡堂 (台北市信義區菸廠路88號)

戴資穎與冠軍獎牌。圖／VICTOR提供
戴資穎與冠軍獎牌。圖／VICTOR提供
集結戴資穎奧運實戰球拍、經典戰靴、球衣與生涯重要冠軍獎座。圖／VICTOR提供
集結戴資穎奧運實戰球拍、經典戰靴、球衣與生涯重要冠軍獎座。圖／VICTOR提供
戴資穎現身「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」。圖／VICTOR提供
戴資穎現身「Yingcredible Career戴資穎選手生涯致敬特展」。圖／VICTOR提供
展區展出戴資穎的征戰世界各地的選手證。圖／VICTOR提供
展區展出戴資穎的征戰世界各地的選手證。圖／VICTOR提供

奧運 小戴 毛巾

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