快訊

精舍命案「讀書會師姐」供詞保護王薀 3女疑串證羈押禁見

王大陸案「小阿俊」拒夜間偵訊 放警鴿子找女友「逃亡畫面曝光」

巴菲特果然神準！美股暴跌前已大減持股 最大原因曝光

婦團籲整合性騷防治保護 勞動部：規範有差異

中央社／ 台北6日電

婦團今天建議整合「性別平等工作法」及「性騷擾防治法」雇主防治責任規範及被害人保護扶助事項。勞動部說，兩法規範、課予雇主防治義務重點有差異，續與各部會合作及宣導。

現代婦女基金會與勵馨基金會共同舉辦「性別平等工作法」修法週年總體檢記者會，建議整合「性別平等工作法」雇主防治責任與「性騷擾防治法」場所主人防治責任規範，讓事業單位能夠明確理解如何兼顧兩法責任，此外，應整合被害人保護扶助事項，確保受害者權益受保障。

另外，建議勞動部建立「工作場所性騷擾調查人才資料庫」汰除機制及內部委員改善措施；提供明確指引、啟動入場輔導、增加監督機制，引導企業落實防治責任；修正法規而非擴大解釋，明確化性騷擾事件調查、調解及處罰等事項適用性騷擾防治法的情形。

勞動部以新聞稿回應。首先，性平三法的修正，以協力接住被害人為核心，性別平等工作法與性騷擾防治法課予雇主防治義務重點也有差異，會持續與各部會通力合作，積極推動全面教育宣導。

人力方面，勞動部表示，去年共核定補助22個縣市、51名聘用查察員，並辦理教育訓練，提升專業知能及調查處理能力；因應新法增訂外部申訴調查機制，地方政府調查性騷擾申訴案件時，可洽請專業人士或團體協助，並由勞動部補助必要經費。

此外，勞動部指出，目前已盤整各地方政府提供性騷擾被害人的各項資源，包括諮詢、醫療、心理諮商、法律扶助等服務；為建立性騷擾調查專業人才庫，已訂定要點並建置系統，除培訓專業人士外，也訂有回訓及汰除機制。

勞動部統計，自修法後，已規劃與婦女、律師等專業團體研商，規劃課程內容並共同辦訓，已納入1611名專業人士，以協助事業單位及地方主管機關調查性騷擾事件。

勞動部表示，為協助雇主辦理防治措施，編製「職場性騷擾申訴處理指導手冊」，並於官網匯集各項法令及宣導資源，提供各界參用；職安署按規劃辦理法遵訪視；今年爭取經費，補助民間團體辦理工作場所性騷擾防治宣導活動，深入事業單位積極宣導相關規定，協助事業單位妥善處理性騷擾事件。

勞動部 性平三法

延伸閱讀

職場性騷申訴反更焦慮 婦團籲諮詢窗口整合資源

勞團籲降工時、有薪家庭照顧假 勞部：積極溝通

性騷防治新制周年…桃市府：揪出老闆涉案 但仍有不周延

洪申翰上任逾百日 勞團轟降低工時、完善照顧假沒方案

相關新聞

再濕冷1天！明晨低溫下探12度 下周暖如夏「高溫上看30度」

大陸冷氣團持續發威，加上新一波華南水氣移入，各地轉為濕冷天氣，中央氣象署預報員張承傳表示，今晚至明天清晨最冷，低溫下探1...

新北桃竹17縣市強風特報！澎湖陣風11級 金門低溫僅10度

東北風明顯偏強，中央氣象署今天下午4時38分針對17縣市發布強風特報，其中澎湖縣局部地區平均風9級以上或陣風11級以上；...

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應了

有網友發現明年1月1日元旦為星期四，無法彈性放假，引發兩派網友熱。行政院今（6）日指出，針對彈性放假的規劃，各界每年都有...

生理期血崩100多天 她靠這手術擺脫經痛保住子宮

44歲林女5年前連續100多天異常大量出血，因劇烈經痛就醫確診為子宮腺肌症，但吃賀爾蒙藥物竟大腹便便如懷孕3個月、經常頭...

行動電源壞掉怎麼丟棄？ 環保局曝正解：弄錯恐遭罰6000元

隨著科技進步，現代人可以不帶鑰匙、錢包，唯獨手機一定要時刻帶在身上，此時，行動電源就是這些人的救星。不過，近期行動電源狀況百出，若出現膨脹、過熱時，就該要馬上汰換。對此，新北市環保局也提醒，若未依照規定丟棄，最高恐遭開罰6000元！

菸防法修法草案有漏洞 難防新興毒品「喪屍煙彈」

「菸害防制法」自112年3月22日修正施行上路，近日預告修法，增訂電子煙等違法菸品沒入規定與強化網路違法廣告行銷管制。國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。