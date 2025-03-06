婦團籲整合性騷防治保護 勞動部：規範有差異

婦團今天建議整合「性別平等工作法」及「性騷擾防治法」雇主防治責任規範及被害人保護扶助事項。勞動部說，兩法規範、課予雇主防治義務重點有差異，續與各部會合作及宣導。

現代婦女基金會與勵馨基金會共同舉辦「性別平等工作法」修法週年總體檢記者會，建議整合「性別平等工作法」雇主防治責任與「性騷擾防治法」場所主人防治責任規範，讓事業單位能夠明確理解如何兼顧兩法責任，此外，應整合被害人保護扶助事項，確保受害者權益受保障。

另外，建議勞動部建立「工作場所性騷擾調查人才資料庫」汰除機制及內部委員改善措施；提供明確指引、啟動入場輔導、增加監督機制，引導企業落實防治責任；修正法規而非擴大解釋，明確化性騷擾事件調查、調解及處罰等事項適用性騷擾防治法的情形。

勞動部以新聞稿回應。首先，性平三法的修正，以協力接住被害人為核心，性別平等工作法與性騷擾防治法課予雇主防治義務重點也有差異，會持續與各部會通力合作，積極推動全面教育宣導。

人力方面，勞動部表示，去年共核定補助22個縣市、51名聘用查察員，並辦理教育訓練，提升專業知能及調查處理能力；因應新法增訂外部申訴調查機制，地方政府調查性騷擾申訴案件時，可洽請專業人士或團體協助，並由勞動部補助必要經費。

此外，勞動部指出，目前已盤整各地方政府提供性騷擾被害人的各項資源，包括諮詢、醫療、心理諮商、法律扶助等服務；為建立性騷擾調查專業人才庫，已訂定要點並建置系統，除培訓專業人士外，也訂有回訓及汰除機制。

勞動部統計，自修法後，已規劃與婦女、律師等專業團體研商，規劃課程內容並共同辦訓，已納入1611名專業人士，以協助事業單位及地方主管機關調查性騷擾事件。

勞動部表示，為協助雇主辦理防治措施，編製「職場性騷擾申訴處理指導手冊」，並於官網匯集各項法令及宣導資源，提供各界參用；職安署按規劃辦理法遵訪視；今年爭取經費，補助民間團體辦理工作場所性騷擾防治宣導活動，深入事業單位積極宣導相關規定，協助事業單位妥善處理性騷擾事件。