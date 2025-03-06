聚焦智慧醫療與數據應用 國科會率我智慧醫療團隊赴美

為與全球醫療專家及智慧科技領袖交流最新技術發展，國科會於本月4日至7日率領台灣頂尖智慧醫療團隊前往美國拉斯維加斯，參加全球醫療資訊技術領域的年度盛會—HIMSS 2025 （Healthcare Information and Management Systems Society）展現台灣在AI醫療、遠距照護及醫療數據應用領域成果。

國科會表示，HIMSS公關長Mitch Icenhower及HIMSS副總裁兼亞太區總經理Simon Lin等貴賓親臨4日台灣館的開幕，顯見台灣在全球智慧醫療產業之重要性；而5日國科會則以「智慧醫療與數據應用」為主題舉辦「Taiwan Smart Health Luncheon」，邀請Microsoft全球醫療事業部總經理Elena Bonfiglioli、Oracle Health亞太臨床資訊長Michael Draheim，以及GE Healthcare醫學影像產品副總裁 Thierry Verstraete，分享在醫療數據應用、人工智慧輔助診斷及數位醫療生態系統發展的實戰經驗，現場吸引近百位專業人士與會。

國科會指出，台灣智慧醫療國家隊在此次交流活動與許多國際代表有正面互動，包括馬來西亞衛福部政府官員、韓國國立中央醫療院醫師等國際代表，與我國代表聚焦數據驅動醫療轉型與南向合作。而台灣也將透過ICT技術、遠距醫療與數據應用，深化與馬來西亞等東南亞國家的聯結，共同推動智慧醫療發展。

此次活動在國科會智慧醫療產學聯盟計畫支持下，於台灣館展出五家頂尖智慧醫療團隊創新技術，涵蓋微創手術、重症照護、遠距健康管理到大數據分析的完整醫療數據應用生態。

其中，高雄長庚紀念醫院展示人工智慧醫療平台HOPES，運用AI技術整合肝癌患者的病歷、影像及多組學數據(Multi-Omics)，協助醫師精準決策，技術獨步全球；中國醫藥大學附設醫院則推出重症ICU戰情室，整合即時醫療數據，提供一站式患者狀況監控。

國科會提到，在全球醫療數據應用與數位轉型浪潮下，我國近年來透過「智慧醫療產學聯盟」串聯醫院、學研機構與科技產業，並著重在推動數位醫療轉型、強化遠距醫療系統及提升醫療數據分析能力等方面。期待透過與國際夥伴的合作，持續引領台灣智慧醫療的創新與發展，共同應對全球智慧健康的浪潮與挑戰。