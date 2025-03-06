新北桃竹17縣市強風特報！澎湖陣風11級 金門低溫僅10度

東北風明顯偏強，中央氣象署今天下午4時38分針對17縣市發布強風特報，其中澎湖縣局部地區平均風9級以上或陣風11級以上；黃色燈號警戒區為基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、台東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣。

氣象署表示，今下午至明（7日）晚上，湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率（橙色燈號），台東縣（含蘭嶼、綠島）、基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、屏東縣、花蓮縣、金門縣、連江縣局部地區，有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率（黃色燈號），請注意防範。

另外，氣象署也針對金門發布低溫特報，影響時間從明天清晨至明天上午，受到大陸冷氣團影響，各地氣溫明顯偏冷，今晚至明（7日）上午局部地區有10度以下低溫。