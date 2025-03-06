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自主彈性旅遊模式夯 業者：包車服務商品年增3成

中央社／ 台北6日電

台灣出國旅遊人次多，旅遊業者觀察，旅客對行程自主性與專屬服務的需求顯著提升，更加偏好自由度高、彈性大的旅遊模式，包車旅遊成市場新趨勢，2024年銷售較前1年成長3成。

根據交通部觀光署統計，2024年台灣民眾出國超過1600萬人次，較2023年成長42.8%，海外旅遊需求熱度不減。

旅遊電商平台KKday今天發布新聞稿表示，觀察COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫後，旅客對行程自主性與專屬服務的需求顯著提升，更加偏好自由度高、彈性大的旅遊模式。

KKday指出，包車旅遊更成為市場新趨勢，根據KKday統計，2024年包車服務商品銷售較前1年成長3成。

另外，每3年舉行1次的「2025瀨戶內國際藝術祭」將於4月18日盛大開幕，展期橫跨春、夏、秋3季，預計將吸引破百萬人次的全球旅客造訪。

樂天旅遊台灣行銷經理陳忠豪表示，隨著瀨戶內國際藝術祭的關注度上升及日本旅遊市場回暖，旅客對住宿的需求也在轉變，尤其今年展區橫跨多島，想要讓此行值回票價，除了交通便利，更多人注重行程的彈性與效率。

陳忠豪指出，大阪作為前往瀨戶內藝術群島的國際門戶，且適逢大阪世界博覽會期間，大阪市中心的住宿需求大幅增加，加上藝術祭期間島上住宿有限，建議旅客選擇鄰近交通樞紐地區如岡山市、四國高松市等。

住宿 出國旅遊

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