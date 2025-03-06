生理期血崩100多天 她靠這手術擺脫經痛保住子宮

44歲林女5年前連續100多天異常大量出血，因劇烈經痛就醫確診為子宮腺肌症，但吃賀爾蒙藥物竟大腹便便如懷孕3個月、經常頭痛，經接受微波消融手術，才擺脫經痛困擾，也保住子宮。

台中榮總婦女醫學部醫師謝筱芸說，根據統計，台灣約有10%至15％的育齡女性受子宮腺肌症困擾，主要症狀包括嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至影響日常生活與工作，林小姐是很典型的病患。

林小姐表示，她生理期不曾規律過，曾中醫調理，但39歲時長達100天大量流血沒停過，最後因伴隨嚴重經痛，就醫發現是子宮腺肌症，當時醫師建議，吃藥或拿掉子宮二選一，她選擇服用賀爾蒙藥物，但體重增加5公斤、經常頭痛，必須吃止痛藥緩解，肚子大如懷孕3個月大。

謝筱芸說明，傳統治療方式以賀爾蒙藥物控制，嚴重者則需接受子宮切除手術；微波消融手術是在腹部開2至3個小孔，透過高頻微波能量，精準加熱病灶部位，使異常組織凝固壞死。若手術過程中發現腸沾黏或卵巢問題，醫師也能同步處理，有效降低腸穿孔等併發症風險。