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生理期血崩100多天 她靠這手術擺脫經痛保住子宮

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
醫師謝筱芸（右）向患者林小姐解釋子宮腺肌症。圖／台中榮總提供
醫師謝筱芸（右）向患者林小姐解釋子宮腺肌症。圖／台中榮總提供

44歲林女5年前連續100多天異常大量出血，因劇烈經痛就醫確診為子宮腺肌症，但吃賀爾蒙藥物竟大腹便便如懷孕3個月、經常頭痛，經接受微波消融手術，才擺脫經痛困擾，也保住子宮。

台中榮總婦女醫學部醫師謝筱芸說，根據統計，台灣約有10%至15％的育齡女性受子宮腺肌症困擾，主要症狀包括嚴重經痛、月經異常、大量出血，甚至影響日常生活與工作，林小姐是很典型的病患。

林小姐表示，她生理期不曾規律過，曾中醫調理，但39歲時長達100天大量流血沒停過，最後因伴隨嚴重經痛，就醫發現是子宮腺肌症，當時醫師建議，吃藥或拿掉子宮二選一，她選擇服用賀爾蒙藥物，但體重增加5公斤、經常頭痛，必須吃止痛藥緩解，肚子大如懷孕3個月大。

謝筱芸說明，傳統治療方式以賀爾蒙藥物控制，嚴重者則需接受子宮切除手術；微波消融手術是在腹部開2至3個小孔，透過高頻微波能量，精準加熱病灶部位，使異常組織凝固壞死。若手術過程中發現腸沾黏或卵巢問題，醫師也能同步處理，有效降低腸穿孔等併發症風險。

謝筱芸指出，林小姐治療後，擺脫經痛困擾，也擺脫對賀爾蒙藥物的依賴。目前台中榮總已為7名子宮腺肌症患者成功使用微波消融手術，而微波消融手術也可治療子宮肌瘤，幫助更多女性擺脫經痛困擾，且對於希望避免子宮切除的患者來說是可行的選擇，不僅保留子宮，同時減少術後併發症，擁有更好的生活品質。

醫師謝筱芸（左）以微波消融手術為患者治療子宮腺肌症。圖／台中榮總提供
醫師謝筱芸（左）以微波消融手術為患者治療子宮腺肌症。圖／台中榮總提供

子宮 子宮肌瘤 手術 生理期 經痛

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