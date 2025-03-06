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國父逝世百週年紀念郵票 面值35元、中華郵政12日發行

中央社／ 台北6日電
今年是國父孫中山逝世百週年，中華郵政公司將於12日發行紀念郵票。圖／中華郵政官網
今年是國父孫中山逝世百週年，中華郵政公司將於12日發行紀念郵票。圖／中華郵政官網

今年是國父孫中山逝世百週年，中華郵政公司為表崇敬及緬懷之意，將於12日發行紀念郵票。

中華郵政今天發布新聞稿，「國父逝世百週年紀念郵票小全張」以國父孫中山及國立國父紀念館為設計主軸，運用鮮豔色彩線條描繪豐碩的果實、荷花、台灣藍鵲及台灣黑熊，展現「欣欣向榮」意涵，內含郵票2枚，面值分別為新台幣12元及35元。

中華郵政介紹，面值35元郵票圖案就是國父孫中山，原名孫文，字載之，又號逸仙，革命時期化名中山。早年入香港西醫書院，並開始鼓吹革命，歷經10次起義失敗，終於辛亥革命成功推翻滿清，建立亞洲第一個民主共和國，著有「三民主義」、「五權憲法」為建國藍本，對國家民族有極大貢獻。孫中山於民國14年3月12日逝世，29年國民政府明令尊稱為中華民國「國父」。

另一款面值12元郵票圖案是位於台市信義區的國立國父紀念館，紀念國父及發揚其思想學說為設立宗旨，由建築師王大閎設計，外觀為一座仿唐飛簷式現代性建築，擁有國際知名演藝廳堂，時常舉辦學術及藝術文化活動，為國內具備最多功能的藝文展演場館。

配合郵票發行，中華郵政特印製首日封、貼票卡、護票卡及活頁集郵卡各1批，提前於3月10日發售。

中華郵政 孫中山

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