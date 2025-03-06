事後避孕藥轉類仍無共識 食藥署：持續蒐集意見

事後避孕藥目前需要醫師處方才能購買，是否可轉為指示藥，爭論已久，衛福部今天開會討論，會議由署長姜至剛主持。據了解，會議仍未取得共識，食藥署於會後指出，將以風險管理及全民利益為最大考量，進行後續評估。

民眾黨立委林憶君日前在立院指出，全球已有88個國家將事後避孕藥列為非處方用藥，日本也可在社區藥局販售緊急避孕藥。世界衛生組織（WHO）報告，事後避孕藥轉為非處方藥，女性方便取得藥物，可減少女性因懷孕面臨的風險，也可降低意外懷孕帶來的社會、經濟負擔。

但台灣婦產科醫學會秘書長黃建霈表示，目前配套措施並不完整，學會仍持反對意見，既然是「緊急避孕藥」，代表是不得已且有危險，便利和自主性應非主要考量，一旦決定開放，「發生問題誰來負責？」

黃建霈說，緊急避孕藥含高劑量荷爾蒙，會破壞原本荷爾蒙的衡定和周期，導致胚胎著床不易，對身體有相當的影響，絕非很安全的用藥，過去就曾有女性在懷孕的狀況下，錯把兩周前出血當月經，並發生未保護的性行為，吃了藥後，把少量出血和輕微腹痛當做是正常，後續導致子宮外孕破裂、大量內出血死亡。

黃建霈說，緊急避孕藥太容易取得，容易讓民眾把緊急當作常規，認為有藥吃，就可以不戴保險套，反而可能導致性病傳染，呼籲應推動雙重避孕，不能只給緊急避孕藥。使用緊急避孕藥，不是只有藥物使用的問題，是個人採取不健康行為的問題，應該要能藉機來改變，而非不管卻只給藥，甚至坐視，讓此現象重複發生。

藥師公會全國聯合會常務監事李懿軒說，很多時候女性會面臨非預期懷孕的風險，認為應該給予自主退避權，以供選擇，當然這並非完全的避孕手段，在這之前還有避孕器、保險套與伴侶結紮等避孕手段。

保險套是民眾相對較為熟悉的避孕手段，但WHO指出，性行為可能出現保險套破裂，或異性伴侶拔套的情形，不能完全確保避孕。李懿軒說，藥師公會立場是，讓女性有緊急事後避孕的權利，過去的相關討論、安全性與風險都已有討論，也參考其他國家的建議；實務上會經過藥師衛教、確保民眾知悉相關風險，避免在懷孕周期使用口服避孕藥的狀況。

李懿軒說，衛福部過去已公告相關配套措施，目前卻還沒有看到緊急避孕藥成功轉類，為了保障女性權益，在諮詢專業藥師的前提下，取得合法藥物，建議應盡快實施。

藥師公會全聯會理事長黃金舜補充，國內婦產科診所數量逐漸減少，截至2023年底僅965家，但全國已有8887家健保藥局，數量遠高於婦產科診所，開放藥局供應可提升藥品可近性，特別是在醫療資源不足的地區，確保女性能夠在黃金時間內獲得協助，降低意外懷孕風險。緊急事後避孕藥應於72小時內服用，黃金12小時效果最佳。

食藥署副署長王德原表示，今天召開的會議，主要是邀請相關領域專家及代表參與，蒐集各領域專業的寶貴意見，但因涉及層面廣泛，需要進行風險分析，以科學證據去評估，包含社會科學、自然科學以及人權，不同面向間需要彼此溝通調和，沒有零風險的決定。

王德原強調，食藥署將以風險管理以及全民利益為最大考量，進行後續評估，也期盼各界持續互相交流討論凝聚社會共識。