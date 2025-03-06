「肉形石」等15件故宮文物首跨海 國寶聚澎湖特展曝光

國立故宮博物院今與澎湖縣政府締結展覽合作，宣布2025年「故宮國寶出遊去」首度跨海啟航，自5月17日至8月17日將於澎湖生活博物館推出「大航海時代的海上明珠—故宮國寶聚澎湖」特展，包含人氣國寶〈清 肉形石〉、〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉等文物將展出。

故宮院長蕭宗煌表示，2025年適逢故宮百年院慶、台北外雙溪建院一甲子及故宮嘉義南院開館十週年，此次「故宮國寶出遊去」計畫首次跨海至澎湖展出，別具意義。展期將搭配聞名國際的「澎湖花火節」，打造兼具文化深度與視覺饗宴的盛會，帶領觀眾探索古代海洋文化的魅力。

蕭宗煌提到，這次「故宮國寶聚澎湖」展覽分「八方會聚」、「國寶環列」兩大單元，「八方會聚」由故宮院藏檔案文獻、輿圖搭配澎湖地方文獻、水下考古發現等，敘述澎湖這片島嶼在大航海時代的歷史發展脈絡。「國寶環列」由人氣國寶〈清 肉形石〉領銜，精選〈明 成化 鬥彩雞缸杯〉、〈清 乾隆 右旋白螺〉等15件珍貴文物及文獻、輿圖等資料，結合全新製作的數位航海互動裝置。

澎湖縣陳光復縣長也說，澎湖自古以來便是東亞海洋貿易的樞紐，不僅擁有豐富的自然景觀，更蘊藏深厚的歷史底蘊。此次「故宮國寶聚澎湖」特展，是讓澎湖與世界對話的絕佳機會，除了展出故宮精選國寶，更與澎湖在地的考古遺珍、歷史文物相互輝映，展現澎湖在大航海時代的關鍵角色。更重要的是，透過文物展示、數位互動、教育活動與在地導覽，讓文化真正地走入人心，讓澎湖的孩子們能夠近距離接觸國寶，理解自身文化脈絡，並激發他們對歷史與藝術的興趣，同時期待吸引更多國內外遊客來到澎湖，深度體驗這片土地的文化魅力。

故宮表示，展覽內容分為兩大單元，第一單元「八方會聚」透過故宮典藏的文獻、輿圖等數位圖像，結合澎湖在地豐富的考古文物、水下生物及重要古蹟，呈現大航海時代澎湖的關鍵地位與多元文化交流。第二單元「國寶環列」以最高規格精選15件院藏文物，展出大航海時代及其前後時期的亞洲文物珍品。此外，故宮以「黑水溝的引航人」為主題，運用數位技術打造全新沉浸式體驗，結合清代文獻、輿圖，與澎湖生活博物館的史料和文物，再現明清時期的澎湖航海故事，引領觀眾探索充滿知性與趣味的歷史航程。