日本名醫「睡覺減肥法」爆紅 營養師曝733口訣：躺著也能瘦
過年囤積了不少熱量，明明說要減肥，卻仍然懶得動？別擔心，營養師高敏敏日前在臉書粉專分享日本爆紅的「睡覺減肥法」，只需注意「733秘訣」，便能輕鬆打造易瘦體質。
高敏敏提到，減肥的方法有千百種。其中，日本減重名醫佐藤桂子超紅的「睡覺減肥法」，在對的時間內有充足的睡眠，便能分泌生長激素、瘦體素，同時提高肌肉合成。
每天睡滿7小時：
睡眠少於3小時、或超過10小時都會影響代謝，充足的睡眠能夠延長深層睡眠的時間，幫助正常分泌生長激素。
前3小時不要醒：
在前3小時深層睡眠較多，代謝速度也會最快。
3點前要熟睡：
若在瘦體素分泌最多的時間段進入深層睡眠，可以更有效提高代謝。
另外，高敏敏也補充，酒精、精製糖以及咖啡因等都會影響睡眠。若想睡得好可以多補充鈣質（如小魚干、黑芝麻）穩定神經、放鬆肌肉；礦物質鎂（如黃豆、菠菜）提升退黑激素、降低皮質醇、放鬆血管；色胺酸（如牛奶、雞胸肉）等打造良好的睡眠品質。
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