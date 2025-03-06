2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應了

ICU醫師陳志金在曝光「看診十不」、「探病十不」後，今(6)天上午又於臉書粉專PO出「住院十四不」，其中提到醫師及護理師在病房內經常受到患者及家屬不必要的探問，讓人有所共鳴；有網友還認為，看到第12及13項時覺得心有戚戚焉，似乎發現醫師曝光的這類病房對話，經常被搬上電視劇演出。

2025-03-06 14:14