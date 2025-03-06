快訊

他偷打20把鑰匙潛入女生家！看電視忘記時間被抓 落網稱「想聞她家」

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應

火速拔官！誤洩個資捲入王大陸案 北市刑大偵查隊長被調離現職

聽新聞
0:00 / 0:00

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應了

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供
行政院發言人李慧芝。圖／行政院提供

有網友發現明年1月1日元旦為星期四，無法彈性放假，引發兩派網友熱。行政院今（6）日指出，針對彈性放假的規劃，各界每年都有不同意見與討論，政府相當支持也尊重，人事行政總處會持續關注各界意見，作為政策參考。

連續假期被視為民眾小確幸，日前一名網友在社群平台Threads上發文，指出「talllkai」網站行事曆顯示，2026年元旦落在週四，可能不會實施彈性放假。儘管「talllkai」網站已明確標註「人事行政總處尚未公布2026年政府行政機關辦公日曆表，以下為本站預排假期」，但此議題仍在網路上掀起熱烈討論。

此文一出，立刻引發兩派網友爭論，力挺連假者直呼「連假派＋1」、「真的超討厭不彈放」；反對者則認為「想連休自己去請特休啊」、「補來補去，還是要上班，不如別補了」。

元旦 行政院 連假

延伸閱讀

財劃法修正案政院提覆議案 謝國樑：北北基桃會再討論

綠盼總預算覆議案充分討論 藍指綠擺明要讓協商破局

陳時中任召集人 跨部會成立「國家防疫一體政策會報」

傅崐萁訪港團員涉洗錢遭捕 陸委會：陳女明二度提交保

相關新聞

2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應了

有網友發現明年1月1日元旦為星期四，無法彈性放假，引發兩派網友熱。行政院今（6）日指出，針對彈性放假的規劃，各界每年都有...

還在推點滴架？網推薦這款病童用「自行車」 意外曝台灣護理、病房困境

近日曝光一款病童用吊點滴專用自行車，讓病童在吊點滴時還能騎自行車、「苦中作樂」地享受自由活動的感覺。該文自截稿為止有將近3萬名網友按讚或愛心符號，認為此舉值得台灣也來推廣至各大醫院，但卻有許多網友點出目前台灣的醫護職場環境和住院實景情況，恐怕無法適用這款移動式吊點滴專用自行車。

不是去交友、比慘！醫師曝14住院NG事項 直呼2行為像八點檔

ICU醫師陳志金在曝光「看診十不」、「探病十不」後，今(6)天上午又於臉書粉專PO出「住院十四不」，其中提到醫師及護理師在病房內經常受到患者及家屬不必要的探問，讓人有所共鳴；有網友還認為，看到第12及13項時覺得心有戚戚焉，似乎發現醫師曝光的這類病房對話，經常被搬上電視劇演出。

事後避孕藥轉類仍無共識 食藥署：持續蒐集意見

事後避孕藥目前需要醫師處方才能購買，是否可轉為指示藥，爭論已久，衛福部今天開會討論，會議由署長姜至剛主持。據了解，會議仍...

預防更勝治療！ 營養師「黃金護腎守則」：當心提早壽終正寢

腎臟的功能對人體非常重要，營養師高敏敏在Instagram粉絲專頁發布貼文提醒，每個人都想健康過完一生，但腎就像車子一樣，如果不好好愛惜照顧很快就要進場維修！

「肉形石」等15件故宮文物首跨海 國寶聚澎湖特展曝光

國立故宮博物院今與澎湖縣政府締結展覽合作，宣布2025年「故宮國寶出遊去」首度跨海啟航，自5月17日至8月17日將於澎湖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。