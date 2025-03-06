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2026元旦落周四…是否彈性放假兩派網友戰翻 行政院回應了
有網友發現明年1月1日元旦為星期四，無法彈性放假，引發兩派網友熱。行政院今（6）日指出，針對彈性放假的規劃，各界每年都有不同意見與討論，政府相當支持也尊重，人事行政總處會持續關注各界意見，作為政策參考。
連續假期被視為民眾小確幸，日前一名網友在社群平台Threads上發文，指出「talllkai」網站行事曆顯示，2026年元旦落在週四，可能不會實施彈性放假。儘管「talllkai」網站已明確標註「人事行政總處尚未公布2026年政府行政機關辦公日曆表，以下為本站預排假期」，但此議題仍在網路上掀起熱烈討論。
此文一出，立刻引發兩派網友爭論，力挺連假者直呼「連假派＋1」、「真的超討厭不彈放」；反對者則認為「想連休自己去請特休啊」、「補來補去，還是要上班，不如別補了」。
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