事後藥非萬靈丹 民團憂青少年錯誤性觀念：可避孕但不能「避病」

「事後避孕藥」目前在國內屬於處方藥品，需經醫師評估並開立處方箋才能取得使用，包括衛教指導才安全。是否轉類為指示藥品，衛福部今天召集各界專家、民團開會討論，仍無共識。支持者表示，進行緊急避孕是保障女性身體自主與生育權，但家長團體憂心，會變成錯誤的避孕觀念。

國教行動聯盟理事長王瀚陽表示，事後避孕藥相較事前方便，但頻繁使用可能養成依賴心理，甚至變成常規的避孕方式。他指出，年輕人情竇初開，在雙方都不知道如何避孕的情況下發生親密關係，怕中獎而使用事後避孕藥，感覺「多了補救的機會」。

王瀚陽強調，事後藥只能避孕而不能「避病」，正確的性行為防護應使用保險套，可有效阻絕性病傳播，包括淋病、梅毒、HIV等。依衛福部疾管署統計數據顯示，淋病病例在過去12年間暴增7倍，國內青少女感染梅毒於10年內增加53倍，顯示青少年性病日益嚴峻，政府應從「性教育」著手改善。

王瀚陽認為，開放事後避孕藥在藥局購買，多了方便的管道會讓青少年有「沒關係、反正有補救方法」的想法。而且在藥局購買，是否能加入詳細追蹤、監測，了解後續是否感染性病。而即使服藥後也要定期追蹤檢查，以確保身體的健康和安全，事後避孕藥非萬靈丹。

杏陵醫學基金會家庭生活與性教育中心主任鄭其嘉表示，事後避孕藥又稱為「緊急避孕丸」，主要是降低非自願性懷孕的可能性，尤其是性侵害的女性。但青少年容易把事後避孕藥作為常規避孕方法，但高劑量的黃體素會造成亂經，干擾卵巢正常運作。

鄭其嘉指出，事後避孕藥是否轉類為指示藥品，可預期開放後可能導致濫用，如果政府真的要開放，一定要列出嚴格規定，包括限制年齡。另外，學校性教育也應該把避孕藥列入，避免青少年誤用及誤解。她呼籲，目前健康教育和性教育的專業師資不足，應提升師資專業與課程適齡性，落實性平教育。